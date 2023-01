Centrum handlowe NoVa Park rozpoczęło sezon zimowych wyprzedaży. Obniżki sięgające aż do -70 proc. czekają na klientów poszukujących korzystnych okazji.

Wyprzedaże to idealny moment, by uzupełnić swoją garderobę, kosmetyczkę czy zestaw domowych akcesoriów.

Korzystne okazje i rabaty klienci znajdą w aż 140 sklepach i punktach usługowych w NoVa Park.

Dzięki bogatej ofercie wyprzedażowej każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

Zimowe obniżki pozwolą uzupełnić ciepłą garderobę i kolekcję dodatków w swojej szafie, przy okazji zaoszczędzając całkiem spore kwoty. Szeroki wachlarz produktów w obniżonych cenach obejmie też obuwie, kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji urody oraz ogromny wybór artykułów do domu.

NoVa Park nieustannie się zmienia, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Nowa linia kreatywna stawia na nowoczesny i miejski styl. Przestrzeń centrum wypełnią energetyczne kolory i trójwymiarowe elementy, by dać odwiedzającym jeszcze więcej pozytywnych wrażeń. Skupienie na potrzebach klientów, radosna atmosfera i humorystyczna, poprawiająca nastrój komunikacja – to cele, do których osiągnięcia będzie dążyć NoVa Park w nadchodzącym roku – mówi Anna Szcześniak, starsza specjalistka ds. marketingu.

Coroczna wyprzedaż zimowa w NoVa Park cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów, którzy dzięki rabatom mogą zakupić doskonałe jakościowo produkty najlepszych marek w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach. To również świetna okazja do tego, by zrobić noworoczne porządki w swojej szafie i poszukać nowego stylu, który odzwierciedli naszą osobowość.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl