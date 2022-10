Zachęcamy, aby obejrzeć w Gemini Park prace polskich zawodowych fotoreporterów, a tym samym najlepszych specjalistów od "łapania" chwil w kadrze. Owi specjaliści, to finaliści najbardziej prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu fotografii reporterskiej 👉🏻 Grand Press Photo 2022. O tym, co zobaczyły ich obiektywy, możecie przekonać się do 27 października. Niesamowite prace zawisły w pasażu na parterze - ogłosił Gemini Park Bielsko-Biała na Facebooku.