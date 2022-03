Wystawa Lego Star Wars w Galerii Młociny

Do 10 kwietnia na Bielanach w Galerii Młociny gości rozrywka dla całej rodziny – wystawa LEGO® Star Wars™. Ekspozycja jest dostępna bezładnie.

Figury postaci LEGO® Star Wars™, a wśród nich najsłynniejszy duet droidów w galaktyce, czyli R2-D2™ i C-3PO™, gigantyczny mistrz Yoda™, czy też Lord Vader™ we własnej osobie zostaną zaprezentowane w realnych rozmiarach.

Wystawa czeka na poziomie -1 oraz przy wejściu głównym do centrum handlowego.

W Galerii Młociny odwiedzający spotkają też m.in. gabloty z wielkimi modelami Microfighters, a także modele z kolekcji Ultimate Collector Series, w tym największy w historii model LEGO® Star Wars™ – Sokół Millennium.

Wystawa będzie czynna w godzinach otwarcia obiektu, od poniedziałku do soboty od 10:00 do 22:00, a w niedziele do godziny 21:00.

Wielofunkcyjny obiekt usytuowany na Bielanach, w pobliżu węzła komunikacyjnego obsługującego 24 miliony pasażerów rocznie, oferuje 85 tys. mkw. powierzchni handlowej, która mieści ponad 200 sklepów i blisko 50 restauracji oraz kawiarni.

Przestrzeń restauracyjna i rozrywkowa – zajmująca cały poziom +2 i połączona z zielonym ogrodem na dachu – została podzielona na różne strefy funkcjonalne. Hala Hutnik to bogata oferta gastronomiczna obejmująca zarówno znane, sieciowe restauracje, jak i lokalne i unikatowe koncepty. Architekci ze studia Broadway Malyan przenieśli na Bielany atmosferę knajpek, ulicznej kuchni i swobodnego jedzenia na mieście.