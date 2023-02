Centrum Handlowe Blue City zaprasza na wystawę „Dom jest tam, gdzie jestem”.

Na wystawie będzie można podziwiać zdjęcia zrobione przez mieszkające obecnie w Polsce dzieci i młodzież z Białorusi i Ukrainy.

Wystawa odbywać się będzie od 21 lutego do 4 marca.

Na wernisaż Blue City zaprasza 21 lutego o godz. 12.00.

„Dom jest tam, gdzie jestem” to wystawa, która jest pokłosiem projektu Zbliżenie Kultur, realizowanego przez Fundację Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich, przy wsparciu Teatru Nowego z Warszawy, a sfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa. Fundacja Humanosh od lat współpracuje i stara się wspierać artystów z Białorusi i Ukrainy i dzięki tym kontaktom narodził się pomysł wspólnych warsztatów, których celem była pomoc w adaptacji i integracji młodych ludzi w nowym środowisku, kraju i nowej kulturze. Zajęcia z fotografii i arteterapia pozwoliły wspólnie przejść im przez to doświadczenie i opowiedzieć o nim sobie nawzajem, ale i widzom wystawy.

Przez kilka miesięcy dwa zespoły prowadziły w Warszawie zajęcia dla dzieci

i młodzieży, zarówno plenerowe, jak i stacjonarne. Podczas warsztatów młodzież mogła poznać podstawy fotografii, ale również przekonać się, w jaki sposób fotografia może pomóc w opowiedzeniu historii oraz przekazaniu własnych przeżyć.

Pierwszym zespołem kierowała Julia Szabłowska, dokumentalistka, dziennikarka, kierowniczka działu fotografii w jedynej niezależnej białoruskiej telewizji Biełsat

i pomysłodawczyni New Home Project — projektu połączenia zajęć z fotografii i arteterapii. Młodzi ludzie na warsztatach Julii Szabłowskiej używali głównie aparatów analogowych, co pozwoliło im również na oderwanie się od wszechobecnej w ich życiu smart technologii. New Home Project zainteresowała się firma Panasonic Polska, która udostępniła kilka aparatów dla uczestników warsztatów.

Drugą grupę, pracującą w Teatrze Nowym, poprowadził Twórczy duet KANAPLEV+LEYDIK (Julia i Eugene Kanapleidiki), czyli dwóch białoruskich fotografów, który tworzą silne emocjonalnie i zapadające w pamięć obrazy.

Edycję zdjęć do wystawy wykonała Joanna Kinowska, niezależna kuratorka wystaw fotograficznych, edytorka fotoksiążek i autorka tekstów o fotografii, a część techniczną wystawy Tomek Kubaczyk.

Do 25 lutego wystawa odbywać się będzie przy fontannie na poziomie -1, następnie zostanie przeniesiona do korytarza obok Poczty Polskiej.

