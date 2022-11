Komunikacja Plus wprowadziła nową jakość na rynku agencji PR w Polsce. W K+PR stawiamy na kompletną, zintegrowaną ofertę oraz mocno wyspecjalizowany portfel usług, bazując na najlepszych międzynarodowych standardach i jednocześnie indywidualnym podejściu do budowania kultury organizacyjnej. Retail PR jest jedną z wiodących kompetencji w dziale komunikacji korporacyjnej, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju spółki. Cieszę się, że nasz zespół Retail stale się rozwija przyciągając najlepszych ekspertów na rynku – mówi Anna Simon, Managing Director, Komunikacja Plus PR.