Wzorcownia pozyskała nową markę

Wzorcownia we Włocławku









Dodano: 17 cze 2020 14:52

Do grona najemców należącego do EPP centrum handlowego Wzorcownia we Włocławku dołączył salon Live in Denim (81 mkw.). Lokal znajduje się w budynku głównym na poziomie +2.