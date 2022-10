Przychody VRG SA – jednego z czołowych przedsiębiorstw odzieżowych w Polsce wyniosły we wrześniu 94,9 mln zł. Narastająco, od początku roku przychody VRG wyniosły 904,4 mln zł i były wyższe rdr o 25,4 proc.

Skonsolidowane przychody VRG SA we wrześniu 2022 roku wyniosły 94,9 mln zł.

Oznacza to wzrost o 7 proc. rdr.

VRG SA – jedno z czołowych przedsiębiorstw odzieżowych w Polsce, opracowało raport, z którego wynika, że zanotowano rosnącą dynamikę sprzedaży VRG w pierwszej połowie 2022 roku, mimo niekorzystnego splotu czynników zewnętrznych.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły we wrześniu 47,3 mln zł, 1,3 proc. mniej rdr. W okresie styczeń-wrzesień w tym segmencie przychody wyniosły około 454,3 mln zł i były wyższe o 20,8 proc. rdr.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) wyniosły we wrześniu 45,9 mln zł i były wyższe rdr o 17,3 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów w tym segmencie wyniosła około 428,8 mln zł, czyli wzrosła o 32,7 proc. rdr.

Dobrze miała się też sprzedaż on-line pod wpływem mocnej odbudowy sprzedaży w salonach stacjonarnych i wysokiej bazy. Sprzedaż online ukształtowała się we wrześniu na poziomie 11 mln zł, co oznacza spadek rdr o 12,3 proc. Narastająco od początku roku sprzedaż online wyniosła 129,1 mln zł i była niższa o 8,8 proc. rdr.

VRG poinformowało, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnęła we wrześniu 54,8 proc. i była niższa rdr o 0,2 pp. Narastająco, marża wyniosła 53,4 proc. i była wyższa o 1,2 pp. rdr.

Segment jubilerski pokazywał mocne dynamiki od początku roku, bez względu na pandemię oraz wojnę. Segment odzieżowy odbudowuje swoją pozycję wraz z mocniejszym powrotem do biur oraz uroczystości.

Jak podano, łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec września wyniosła 52 tys. mkw., czyli w porównaniu ze stanem rok wcześniej nie zmieniła się. Na przestrzeni roku miała miejsce stabilizacja powierzchni sklepów franczyzowych oraz nieznaczne zmniejszenie powierzchni sklepów własnych.

Zarząd VRG na bieżąco monitoruje wyniki sprzedażowe i marżowe wszystkich marek i będzie elastycznie dostosowywał działania do sytuacji rynkowej. Po wypłacie dywidendy, łączna kwota dostępnych do wykorzystania limitów kredytowych dla Grupy VRG linii kredytowych to 120 mln PLN.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl