Wzrost wartości sprzedaży w outletach FACTORY w Polsce

NEINVER, lider rynku outletów w Polsce i Hiszpanii oraz wiodący operator tego segmentu w Europie, poinformował o wzroście wartości sprzedaży w drugim kwartale 2022 roku w outletach FACTORY w Polsce.

Zaufanie do konceptu outletowego, również w tym trudnym gospodarczo czasie dla wielu klientów, potwierdzają liczby i nasze bezpośrednie obserwacje. Drugi kwartał tego roku okazał się być bardzo dobrym okresem sprzedażowym, porównując do mocnego roku 2019. Do poziomu sprzed pandemii powraca stopniowo również liczba odwiedzających, jednak nastawienie klientów do zakupów zmieniło się. Odwiedzają centra FACTORY często pojedynczo, ale stawiają na kompleksowe, przemyślane zakupy dla całej rodziny - podsumowała Magdalena Chachulska, Asset Management Director NEINVER.