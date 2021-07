Xiaomi debiutuje w kolejnym regionie. Nowy salon w kieleckiej Galerii Echo

Salon Xiaomi Store otwarto w należącym do EPP centrum handlowym Galeria Echo w Kielcach. To pierwsza lokalizacja tej marki w województwie świętokrzyskim.

Elektryczne hulajnogi, smartfony czy sprzęt smarthome oferuje salon Xiaomi Store (120 mkw.), który zagościł na poziomie 0 kieleckiej Galerii Echo.

Jasny i utrzymany w charakterystycznym wystroju łączącym elementy stali i drewna zapewnia fachową obsługę doboru właściwego sprzętu fanom technologicznych nowinek.

– W Galerii Echo stawiamy na prezentowanie naszym klientom komplementarnej oferty najbardziej pożądanych marek, jesteśmy na bieżąco zwłaszcza w szybko zmieniającym się segmencie elektroniki. Dajemy najemcom optymalne warunki do wzrostu, a klienci z coraz większą wiedzą o technologiach i rosnącymi wymaganiami chwalą nas m.in. za dostęp do zaawansowanych, intuicyjnych produktów. Atrakcyjny letni debiut, w postaci salonu Xiaomi Store, to kolejny mocny element naszego tenant miksu z propozycją, która na pewno zadowoli miłośników inteligentnych rozwiązań i wielofunkcyjnych gadżetów – mówi Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.

Galeria Echo w Kielcach, największe centrum handlowe w regionie świętokrzyskim, stanowi jedną z kluczowych nieruchomości w portfelu EPP. Inwestycja o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 71 500 mkw. mieści ok. 250 różnego rodzaju sklepów popularnych polskich i światowych marek, punktów usługowych, nowoczesne kino, studio fitness oraz kręgielnię. Dogodne położenie w pobliżu centrum miasta, niedaleko licznych osiedli mieszkaniowych oraz kampusów uniwersyteckich, gwarantuje dostępność galerii zarówno dla klientów poruszających się pieszo, jak i transportem publicznym, rowerem czy własnym samochodem. Wizytówką obiektu jest również wielopoziomowy parking na blisko 2000 miejsc. Zastosowano w nim system kierowania pojazdów do wolnych stanowisk oraz specjalną funkcję przypominania o miejscu zaparkowania pojazdu.

