Yale ogłasza partnerstwo z DHL

Yale, wiodący dostawca rozwiązań w zakresie inteligentnych zabezpieczeń dla domu, nawiązał współpracę z globalną firmą logistyczną DHL eCommerce Solutions Sweden, aby umożliwić szwedzkim konsumentom korzystanie z dostawy paczek do domu.

Oficjalne wdrażanie tej inicjatywy rozpocznie się wczesną jesienią na obszarach kilku podmiejskich szwedzkich miast, w tym Sztokholmu, Malmö i Göteborga.

W niedalekiej przyszłości, usługa zostanie wprowadzona w innych znaczących szwedzkich miastach z zamiarem ekspansji do innych krajów w 2023 roku.

Usługa doręczania paczek do domu jest odpowiedzią Yale na rosnącą popularność zakupów online i zapotrzebowanie na wygodniejsze rozwiązania doręczania paczek.

Ponieważ branża handlu elektronicznego odnotowuje znaczny wzrost z roku na rok, wśród społeczeństwa istnieje duże zapotrzebowanie na usługi dostaw do domu. Współczesny konsument wymaga efektywnych czasowo i wygodnych rozwiązań dostosowanych do ich intensywnego, codziennego życia i cieszymy się, że możemy zaspokoić tę potrzebę dzięki partnerstwu z tak ugruntowanym przedstawicielem branży logistycznej - mówi Thomas Moser, starszy wiceprezes i szef Yale i Smart Residential EMEIA.

Podczas gdy konsumenci mogą dzielić nieograniczony dostęp do domu z osobami, którym ufają, przy pomocy kompatybilnego inteligentnego zamka Yale i kodu dostępu, Yale InHome stawia jeden krok dalej. Dzięki partnerstwu z DHL eCommerce Solutions Sweden, Yale InHome może zapewnić bezpieczny i tymczasowy dostęp do domu firmom, którym ufasz. Nie musisz więc być w domu, aby bezpiecznie wpuścić kogoś do środka.

Yale działa tu jako pośrednik między dostawami i usługami, których potrzebujesz, a firmami, które je zapewniają. Konsument umożliwia bezpieczny i objęty ubezpieczeniem dostęp pracownikom firmy kurierskiej, aby mogli sprawnie doręczyć paczkę i pozostawić ją w jego domu.

Nowa usługa ogranicza do minimum czynności wymagane ze strony konsumenta, ponieważ Yale wysyła tymczasowy, zaszyfrowany kod, który pozwala firmie uzyskać dostęp przy pomocy inteligentnego zamka Yale. Następnie konsument zatwierdza zlecenie dostawy lub usługi w aplikacji Yale Access, śledząc każde żądanie dostępu, od początku do końca. Użytkownik usługi ma również opcję odrzucenia żądania dostępu lub wyboru innego, bardziej odpowiedniego czasu dostawy.

Dzięki nowej współpracy z DHL paczki mogą być pozostawione za zamkniętymi drzwiami, eliminując ryzyko rozminięcia się z kurierem i konieczności podróży do punktu odbioru lub całkowitego przełożenia usługi.

Nasze nowe partnerstwo z Yale nie tylko zaoferuje naszym klientom większą wygodę, ale także uprości proces dostaw, minimalizując ryzyko nieodebranych dostaw i kradzieży paczek. Każda paczka zostanie bezpiecznie dostarczona do wewnątrz, a kiedy odbiorca wróci do domu, będzie tam na niego czekać. Ta współpraca dała nam również nową możliwość wejścia na arenę cyfrową, pozwalając na wprowadzenie jeszcze jednego innowacyjnego rozwiązania dla naszych klientów - mówi Jonas Lindell, dyrektor zarządzający w DHL eCommerce Solutions Sweden.

Dodatkowe korzyści dla konsumentów to 90-dniowy bezpłatny okres próbny, zarządzanie w aplikacji i ubezpieczenie obejmujące każdy dostęp. Dzięki tej nowej usłudze, konsumenci mogą być spokojni wiedząc, że bez względu na to, gdzie się znajdują, ich przesyłki zostaną bezpiecznie dostarczone do ich domów.

Usługi doręczania paczek to tylko jeden z pięciu elementów, które tworzą platformę Yale InHome. To rewolucyjna usługa, która umożliwia zaufanym dostawcom kontrolowany, bezpieczny i objęty ubezpieczeniem dostęp do domów konsumentów. Pozostałe cztery elementy dostępne w Yale InHome to dostawa artykułów spożywczych, opieka domowa, wynajem wakacyjny i usługi domowe. Wszystko zaprojektowane po to, aby otworzyć klientom drzwi na szeroko pojęty świat usług świadczonych w domu.

Uruchomiony w Szwecji w zeszłym roku Yale InHome jest ewolucją inteligentnego systemu zabezpieczeń i dostępu do domu, jaki znamy. To kolejny krok w zaspokajaniu potrzeb współczesnych konsumentów, chociaż wymagana jest dalsza edukacja na temat niezwykłych korzyści, jakie może zaoferować. Firma Yale pragnie być częścią tej pozytywnej zmiany, szerząc świadomość zalet i dając naszym konsumentom więcej czasu na zajęcia, które lubią, podczas gdy my zajmiemy się resztą – dodaje Thomas.

Niezależnie od tego, czy konsument chce przydzielić ograniczony i zaszyfrowany dostęp kierowcy ze sklepu spożywczego, aby dostawę świeżej żywności włożył bezpośrednio do lodówki, wpuścić do domu pielęgniarkę lub opiekunkę dla starszej osoby, czy też umożliwić sprawne wejście gościom we współpracy z ich firmą wynajmującą, ambicją Yale jest nawiązanie współpracy z jeszcze większą liczbą dostawców i poszerzenie zakresu możliwości dostępu, jakie oferuje Yale InHome.

Platforma daje również konsumentom pełną kontrolę nad tym, kiedy dostawcy usług (np. osoba wyprowadzająca psa czy sprzątaczka) wchodzą do ich domu, wybierając określony przedział czasowy, który najbardziej im odpowiada. Podobnie jak w przypadku dostawy do domu, do aktywacji innych usług domowych wymagany jest kompatybilny inteligentny zamek, inteligentna klawiatura Yale i aplikacja Yale Access.

Wprowadzenie tej oferty na rynek jest zgodne z ambicją marki, aby nieustannie poszerzać zakres usług, produktów i integracji z zaufanymi partnerami, które dadzą konsumentom jeszcze większe możliwości dostosowane do ich specyficznych potrzeb oraz funkcjonalność użytkowania w codziennym życiu.

