Yareal z partnerem komercjalizacji części handlowej LIXA i SOHO by Yareal

Yareal zdecydował o wyborze partnera, któremu powierza na wyłączność rolę agenta ds. komercjalizacji powierzchni handlowo-usługowej w dwóch flagowych inwestycjach.

Za pozyskanie najemców lokali użytkowych w budowanych przez dewelopera biurowcach na bliskiej Woli oraz w wielofunkcyjnym kompleksie na warszawskim Kamionku odpowiadać będzie firma doradcza JLL.

Kampusowy zespół biurowców LIXA i kompleks mixed-use SOHO by Yareal to największe inwestycje w historii firmy.

Eksperci JLL zadbają o wynajem części handlowych w jednych z najciekawszych projektów wielofunkcyjnych i biurowych realizowanych obecnie w Warszawie. Umowa Yareal z JLL obejmuje łącznie około 15 000 mkw. GLA powierzchni handlowo–usługowej, z czego aż 11 000 mkw. przypada na kilkadziesiąt lokali użytkowych w SOHO by Yareal. Kolejne 4 000 mkw. to lokale o powierzchni 40-400 mkw., powstające w ramach LIXA - w dynamicznie rozwijającym się nowym centrum biznesowym stolicy, w pobliżu Ronda Daszyńskiego. Kampusowy kompleks będzie docelowo składał się z 5 biurowców o zróżnicowanej architekturze, wśród których powstaną ogólnodostępne ogrody o powierzchni ponad pół hektara.

- Projekty mixed-use kompleksowo odpowiadają na potrzeby użytkowników integrując przestrzenie mieszkaniowe, biurowe, handlowo–usługowe, czy rekreacyjne. W efekcie powstaje atrakcyjne środowisko do życia, pracy i spędzania wolnego czasu, charakteryzujące się efektywnym i atrakcyjnym wykorzystaniem przestrzeni, licznymi udogodnieniami i ciekawą architekturą. Z takim założeniem powstaje zarówno nasz projekt biurowy LIXA oraz mieszkaniowa inwestycja SOHO by Yareal - mówi Marta Zawadzka, dyrektor najmu, Yareal Polska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

LIXA – dla najemców i sąsiadów

LIXA to przykład nowego podejścia do projektów biurowych. Kompleks zaprojektowany został nie tylko pod kątem potrzeb pracowników biurowych, ale i okolicznych mieszkańców. W dwóch pierwszych w pełni skomercjalizowanych budynkach Yareal wybudował już 28 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Budowa trzeciego biurowca z kolejnymi 20 000 mkw. właśnie dobiega końca. Ostatni etap LIXA zostanie połączony z istniejącą częścią kompleksu przez zielony i tętniący życiem pieszy pasaż, tworzący wygodne połączenie ulic Kasprzaka i Giełdowej. To kontynuacja założenia, towarzyszącego wcześniejszym projektom biurowym Yareal. W LIXA – podobnie jak w przypadku inwestycji Mokotowska Square, Nowogrodzka Square oraz Neopark – wraz z budynkami powstanie wysokiej jakości przestrzeń publiczna dostępna dla wszystkich użytkowników miasta.