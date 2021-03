Yareal zrealizuje, Apsys skomercjalizuje. Plan na część komercyjną SOHO - gotowy

Yareal rozpoczyna komercjalizację pierwszych lokali stanowiących część gastronomiczno-usługowo-handlową, uzupełniającą wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy SOHO by Yareal na warszawskim Kamionku. Wśród zrewitalizowanych poprzemysłowych zabytków i nowych budynków powstanie 200-metrowa zielona oś parkowa, która oddzieli główną część mieszkalną od lokalnego centrum. W SOHO by Yareal znajdzie się kilkadziesiąt punktów usługowych, kawiarni i sklepów, a także duża hala z szeroką ofertą m.in. lokali gastronomicznych. Za komercjalizację projektu odpowiada firma Apsys Polska.

SOHO by Yareal to wznoszony w kilku etapach projekt wielofunkcyjnego kompleksu zajmującego ponad 5 hektarów na warszawskiej Pradze Południe. Jednocześnie to największa inwestycja mieszkaniowa w historii Yareal obliczona na około 900 mieszkań i apartamentów oraz przestrzenie usługowe. Projekt powstaje w pozbawionym ruchu samochodowego kwartale ulic Mińskiej, Chodakowskiej, Żupniczej i Bliskiej, obok planowanej stacji metra „Mińska”. Uzupełnieniem części mieszkalnej będzie otwarta dla wszystkich część komercyjna, zaspokajająca potrzeby mieszkańców kompleksu i sąsiadów – mieszkańców Kamionka, osób odwiedzających dzielnicę, a także pracowników okolicznych biur oraz studentów.

- Mix starannie skomponowanych funkcji sprawi, że SOHO by Yareal stanie się tętniącym życiem centrum, zrównoważonym pomiędzy wielkomiejskością a lokalnością, wpisującym się w ideę „15-Minute City”. Ten sposób projektowania całych kwartałów dzielnic, doskonale odpowiada na współczesne potrzeby społeczeństwa, które dodatkowo uświadomiła nam pandemia. Sercem projektu będzie 200-metrowa zielona oś parkowa biegnąca ze wschodu na zachód kompleksu. Po jej obu stronach, wśród dorodnej zieleni i zabytkowych postindustrialnych budynków będą funkcjonowały kafejki, restauracje, a także sklepy, punkty rzemieślnicze, lokale oferujące m.in. usługi i wyposażenie wnętrz. SOHO stanie się miejscem, które pozwoli zaspokoić podstawowe potrzeby jego mieszkańców, ale także będzie zachęcać do odwiedzin osoby spoza dzielnicy – wyjaśnia Jacek Zengteler, dyrektor generalny Yareal.

Na parterach kilkunastu budynków rozlokowanych na terenie inwestycji powstanie w sumie kilkadziesiąt lokali. Najwięcej z nich – bo około jedną trzecią – będzie stanowiła gastronomia, która w znacznej mierze zostanie skupiona w nowoczesnej hali zlokalizowanej od strony ul. Mińskiej. Hala została zaprojektowana przez Yareal jako wielofunkcyjne miejsce, zapewniające możliwość zrobienia codziennych zakupów, jak i zaspokojenia oczekiwań bardziej wymagających mieszkańców okolicy oraz gości z innych części miasta. Wszystkie lokale usługowe, w tym hala oraz połączona z nią część lokali z funkcją zamieszkania zbiorowego, będzie zarządzana przez profesjonalnego operatora, który zadba o atrakcyjną ofertę i utrzymanie odpowiedniego klimatu nawiązującego do postindustrialnej historii Soho. Takie rozwiązanie sprawi, że kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych powierzchni komercyjnej będzie funkcjonowało w symbiozie, tworząc jeden wspólny organizm z bliższą i dalszą okolicą, wzajemnie uzupełniając ofertę spędzania wolnego czasu, rozrywki i rekreacji.