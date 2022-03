YES nowym najemcą Outlet Park w Szczecinie

Szczeciński Outlet Park poszerzył swoją ofertę biżuteryjną. Do obiektu wprowadziła się polska firma Yes, która oferuje autorskie kolekcje jubilerskie oraz aktywnie angażuje się w ważne kwestie społeczne.

Zarządzany przez EPP obiekt zaprosił do współpracy markę, której filozofia działania jest bliska zasadom zrównoważonego rozwoju, którymi kieruje się spółka.

Nowy najemca Outlet Parku, marka Yes, m.in. wspiera równowagę ekosystemu, przekazując część środków ze sprzedaży wybranej kolekcji na rzecz pomocy pszczołom oraz realizuje kampanię, w której walczy ze stereotypami dotykającymi kobiety na całym świecie.

Outlet Park dysponuje ponad 28 tys. mkw. powierzchni najmu.

– Uzyskany niedawno certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent zobowiązuje nas również do świadomego i odpowiedzialnego doboru najemców, którzy dołączają do naszego portfolio. Chcemy współpracować z markami, które podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i są odpowiedzialne społecznie. Wierzę, że propozycja marki YES spotka się z zainteresowaniem mieszkanek Szczecina i okolic, którym nie jest obojętny los planety i przyszłych pokoleń – komentuje Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

Yes to polska, rodzinna firma biżuteryjna z ponad 40-letnią historią, która posiada w kraju blisko 170 salonów. W ofercie YES znajdują się autorskie kolekcje biżuterii ze złota i srebra oraz kamieni szlachetnych. Marka chętnie angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska oraz porusza istotne tematy w debacie publicznej. Jak mówi o sobie marka – YES to nie tylko biżuteria, to manifest, z którym kobiety chcą się utożsamiać.

W Outlet Park znajduje się 120 sklepów oraz punktów usługowych oraz m.in. supermarket Netto, przychodnia Dom Lekarski, klub fitness Calypso oraz 7-salowe kino sieci Helios.

Outlet Park otrzymał prestiżowy certyfikat w międzynarodowym systemie oceny wpływu budynków na środowisko BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Budynek jest zarządzany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym pozwala na znaczące obniżenie zużycia m.in. energii i wody. Zadbano także o otoczenie obiektu i jego bioróżnorodność, m.in. poprzez montaż budek lęgowych dla ptaków, nasadzenia drzew oraz pozostawienie części obszaru do naturalnego porośnięcia przez roślinność.