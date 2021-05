YES otworzył pierwszy outlet w południowo-zachodniej Polsce

Wrocław Fashion Outlet pozyskał nowego najemcę z branży jubilerskiej - YES Outlet. Jest to jedyny salon typu outlet tej marki w południowo-zachodniej Polsce.

– Pierwsze dni po ponownym otwarciu centrum pokazują niesłabnącą sympatię klientów do naszego obiektu. Cieszymy się, że również nasi partnerzy biznesowi doceniają wyjątkową, silną pozycję Wrocław Fashion Outlet na rynku i decydują się otwierać swoje nowe salony właśnie u nas – mówi dyrektor centrum Aleksandra Perz.

YES to jedna z najbardziej rozpoznawanych marek jubilerskich na polskim rynku, od ponad 40 lat kreująca własną, wyjątkową tożsamość i styl.

– Otwarcie salonu YES spotkało się z entuzjazmem ze strony naszych klientów. Pierwsze dni funkcjonowania pokazały, że jest duże zapotrzebowanie na nowoczesną biżuterię polskich projektantów – dodaje Ewa Pawłowska, Leasing Director Wrocław Fashion Outlet. – W salonie Yes można kupić wyjątkowe prezenty dla bliskich osób oraz ponadczasowy asortyment, w tym także zegarki. To kolejna marka jubilerska w naszym centrum, dzięki czemu tego rodzaju oferta we Wrocław Fashion Outlet jest jeszcze bardziej zróżnicowana i kompletna. Pierścionki, obrączki, kolczyki, naszyjniki, zawieszki, celebrytki, bransoletki i zegarki kupimy również w salonach W.Kruk czy Apart.