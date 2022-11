Designer Outlet Warszawa rozszerza ofertę biżuteryjną. W podwarszawskim centrum Swój salon otworzył producent i dystrybutor biżuterii – polska marka YES.

W Designer Outlet Warszawa swój salon otworzyła marka YES.

To trzeci sklep marki w formacie outletowym, ulokowany w Designer Outlet.

Sklep zajmuje 81 mkw.

Po udanych otwarciach w Sosnowcu oraz Gdańsku przyszedł czas na Designer Outlet Warszawa.

Wśród propozycji outletowego salonu YES znajdują się m.in. autorskie i nie tylko kolekcje złote oraz srebrne, diamenty i brylanty, perły, a także kamienie szlachetne.

Flagowym produktem marki są solitery: pierścionki zaręczynowe z opatentowanym diamentem idealnym. Także i one dostępne są w nowo otwartym salonie.

Tak duży wybór doceniają klienci często poszukujący biżuterii w charakterze prezentu, przy specjalnych okazjach, ale także dla własnej przyjemności. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że propozycje marki YES poszerzają naszą ofertę – mówi Agnieszka Kuś, Senior Marketing Manager Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping.

Centrum od dawna może pochwalić się bogatą ofertą biżuterii polskich i międzynarodowych marek.

Swoje salony mają tu już Apart, Davi, W. Kruk, a także jedyne w Polsce outlety Pandora, Swarovski czy Tous, który oprócz biżuterii oferuje także akcesoria i dodatki.

O YES

to marka z ponad 40-letnią tradycją i jedna z najbardziej rozpoznawalnych wśród polskich klientów. Może pochwalić się rzeszą lojalnych kupujących, którzy od lat właśnie tu wracają po ulubioną biżuterię. Prowadzi ponad 160 salonów i choć YES jako pierwszy otworzył sklep internetowy, to nadal stawia na sprzedaż stacjonarną także w formacie outletowym. Sklepy te są chętnie odwiedzane przez klientów ceniących kontakt z tym szczególnym produktem.

