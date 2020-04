Yoram Reshef, Blue City: Mamy nóż na gardle

Wszyscy przeżywamy trudny okres. Po otwarciu galerii też nie będzie łatwo, a może nawet gorzej. Dlatego rozwiązanie jest proste: my pomożemy najemcom, a nam – bank, przesuwając płatności kapitałowe i odsetkowe na przykład na pół roku. Usiądziemy wtedy razem i uzgodnimy warunki wynajmu do czasu aż wszystkim będzie lepiej – uważa Yoram Reshef, dyrektor generalny centrum handlowego Blue City.

Yoram Reshef, dyrektor generalny Blue City, ma nadzieję, że Grupa 305, do której Blue City się przyłączyło, jest zalążkiem solidarności branżowej, która w przyszłości będzie walczyć o zniesienie zakazu handlu w niedzielę, podatku galeryjnego i od sprzedaży detalicznej.

- Galerie się zjednoczyły, bo mają nóż na gardle. Jak tego problemu nie rozwiążemy, to za sekundę centra handlowe będą puste, a te słabsze zbankrutują. Nie mamy przecież ani grosza przychodu – tłumaczy Yoram Reshef.

Dodaje, że właściciele centrów handlowych na razie czują się bardzo pokrzywdzeni.

- Nie rozumiemy, dlaczego w ogóle rząd się zajmuje czynszami w galeriach handlowych. To jest sprawa do załatwienia między właścicielami a najemcami, z którymi współpracujemy od lat. Oni bez nas, a my bez nich nie możemy żyć. Ja wiem, że zarabiam dzięki nim i dlatego oni są dla mnie ważni. Nie rozumiem, dlaczego ktoś postanowił ograniczyć nasze prawa – przyznaje Yoram Reshef.