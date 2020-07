Yoram Reshef, Blue City: Nie uprawiajmy propagandy sukcesu w centrach handlowych. Straty spowodowane pandemią są ogromne

- Czytam nagłówki informacji prasowych cytowanych w mediach branżowych, poświęconych handlowi detalicznemu i nie mogę powstrzymać zdumienia - mówi Yoram Reshef. - Co chwilę jakieś centrum handlowe albo zarządzający grupą obiektów ogłasza wielki sukces i rekordowe wyniki odwiedzalności. A podchwycają to media dając nadając artykułom takie tytuły jak np. „Coraz więcej Polaków wraca do centrów handlowych”, „Więcej klientów, wyższe obroty”, „Centra handlowe odbiły się od dna. Ruch już prawie jak przed pandemią”.

- Większość centrów handlowych musi tłumaczyć się ze swoich wyników funduszom inwestycyjnym czy emerytalnym, do których należą. Rozumiem, że chcą zrobić dobre wrażenie na najemcach

i ponownie przyciągnąć klientów, ale tego rodzaju komunikaty są raczej propagandą sukcesu - - mówi dyrektor Blue City. - Z drugiej strony organizacje branżowe usilnie starają się wpłynąć na rząd w sprawie przywrócenia handlowych niedziel. To na pewno dobry pomysł na zwiększenie obrotów najemców centrów handlowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa – dzięki temu klienci mieliby jeszcze jeden dzień na zakupy w tygodniu, a co za tym idzie ruch w centrach byłby rozłożony na 7, a nie 6 dni. Tylko dlaczego rząd miałby się zgodzić na przywrócenie handlowych niedziel, skoro jest tak świetnie?

Yoram Reshef wskazuje dane Polskiej Rady Centrów Handlowych, która podaje, że w pierwszym tygodniu odmrożenia działalności centrów handlowych ich odwiedzalność kształtowała się na poziomie 53%-68%, między 15 a 21 czerwca wynosiła od 62% do 73% , a tydzień 13-19 lipca jest pierwszym, w którym ruch w obiektach handlowych w dni robocze nie spadł poniżej 80 proc. ubiegłorocznych wartości. - Straty spowodowane pandemią w handlu są ogromne. Trudno będzie je szybko odrobić. Przy powrocie do centrów 70-80% klientów i takiej samej wartości obrotów, pieniędzy i tak nie starczy na marketing, inwestycje i raty kredytów, a banki nie będą chciały odraczać spłaty kapitału w nieskończoność - mówi.

- Zaklinaniem rzeczywistości niewiele zdziałamy. Dobrze, że do centrów handlowych wrócił ruch na poziomie 80% wartości z zeszłego roku. Dobrze, ze sklepy się otworzyły i sprzedają. Dobrze, że wreszcie wygląda na to, że najemcy dogadali się z wynajmującymi. Rozrywka dopiero się rozkręca, więc do dużych galerii z kinami, placami zabaw i innymi atrakcjami powoli będzie przychodziło coraz więcej ludzi. Ale warto zawsze przemyśleć dwa razy, zanim odtrąbi się przedwczesny sukces, bo skutki propagandy mogą obrócić się przeciwko zwycięzcy - mówi Yoram Reshef. - Potrzebujemy powrotu do handlowych niedziel, które były drugim dla handlu najlepszym dniem w tygodniu. Powrót niedziel handlowych, oczywiście na określony czas, np. na rok to szansa dla nas wszystkich – pracowników handlu, właścicieli sklepów, centrów handlowych, ale również dostawców i producentów towarów. Handel jest ważną częścią gospodarki.