Yoram Reshef: Koszty lockdownu nie powinny obciążać tylko wynajmujących

Czy wnioski z poprzedniego lockdownu zostały wyciągnięte i teraz do drugiego lockdownu wszyscy są lepiej przygotowani?

Yoram Reshef, wiceprezes Blue City: Na pewno tak, ale co to zmienia? Możemy być przygotowani organizacyjnie, logistycznie, ale nie jesteśmy przygotowani na kolejną stratę klientów i przychodów. Ledwo zaczęliśmy się otrząsać po wiosennych ograniczeniach, pracując z wielkim trudem nad zwiększeniem odwiedzalności i sprzedaży. Mieliśmy nadzieję, że nie dojdzie do kolejnego zamknięcia sklepów w centrach handlowych.

Przedsiębiorcy od dłuższego czasu wskazywali, że taka decyzja wpłynie nie tylko na handel, ale również na wszystkie branże z nim powiązane.

W centrach handlowych nie było tłumów, kolejek, ruch był zdecydowanie mniejszy niż rok temu, bo klienci sami ograniczali wizyty i czas w nich spędzany. Centra handlowe były i są bezpieczne. Zastosowały się do wszystkich zasad sanitarnych. Nie rozumiem, dlaczego sklep odzieżowy przy ulicy ma być bardziej bezpieczny od tego w centrum handlowym, albo nie zamrożone markety budowlane od wyłączonych meblarskich.

Drugi lockdown uderza w rynek handlowy, który jest osłabiony pierwszym lockdownem. Jak teraz powinna wyglądać pomoc rządu?

Pomoc powinna być skierowana do wszystkich uczestników rynku, a nie obciążać wynajmujących wszystkimi kosztami lockdownu. Bardzo przydałoby się zniesienie ograniczenia handlu w niedziele po lockdownie, aby handel mógł odrabiać straty, a klienci po rozłożeniu ruchu na siedem dni w tygodniu byli bezpieczniejsi. Apelujemy o to od dawana, niestety wciąż bezskutecznie.

Jeszcze niektóre wiosenne negocjacje czynszowe się nie zakończyły, a wygląda na to, że trzeba będzie rozpocząć ich drugą falę? Czego należy się spodziewać tym razem?

My zakończyliśmy wiosenne negocjacje bardzo wcześnie. Co teraz będzie? Wszystko zależy od decyzji władzy, które są dla mnie nieprzewidywalne i niezrozumiałe. Sytuacja jest bardzo trudna.