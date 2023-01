Przy ulicy Mokotowskiej 28 w Warszawie, polskie firmy Your KAYA i lekko otworzyły wspólny butik.

Nowy butik to przestrzeń wyjątkowa, z bogatą ofertą produktów, świetnym klimatem.

Obie marki wierzą, że nowe miejsce na mapie Warszawy wzbudzi entuzjazm.

Każda osoba wchodząca do butiku poczuje się w pełni zaopiekowana.

Your KAYA to uznani specjaliści od naturalnej pielęgnacji ciała, w tym okolic intymnych, oraz ekologicznej menstruacji – w ich sklepie online znaleźć można kosmetyki dedykowane wrażliwej skórze oraz stuprocentowo bawełniane, certyfikowane środki menstruacyjne. Marka lekko wsławiła się wysokiej jakości olejkami CBD i produktami odprężającymi, takimi jak pachnące kule do kąpieli czy żelki łagodzące objawy PMS.

Ich niewątpliwa kompatybilność zaowocowała otwarciem pierwszego łączonego butiku Your KAYA i lekko.

Nie jest to przypadkowa współpraca. Dostrzegliśmy, że razem jesteśmy w stanie zaoferować klientkom coś naprawdę niepowtarzalnego. Dosłownie każda osoba wchodząca do butiku poczuje się w pełni zaopiekowana. Znajdzie u nas nie tylko organiczne podpaski i olejki CBD, ale także kadzidła prosto z Bali, wegańskie świece, konopny olejek intymny, peeling do okolic bikini, a nawet profesjonalne kosmetyki do twarzy - opowiada Magda Mach, brand managerka w Your KAYA.

Obie marki wierzą, że nowe miejsce na mapie Warszawy wzbudzi entuzjazm wśród ich stałych obserwatorów, ale również nowych osób, które nie miały jeszcze z nimi styczności.

Your KAYA to marka, której misją jest dostarczanie produktów bezpiecznych dla ciała i środowiska oraz takich, z którymi kompleksowa troska o siebie staje się prawdziwą przyjemnością. Marka wierzy, że inkluzywność i dostęp do ekologicznych środków higienicznych oraz naturalnych kosmetyków o bezpiecznych składach to klucz do budowania świadomego społeczeństwa i efektywnego dbania o Ziemię. Sklep yourkaya.pl opiera się na modelu subskrypcji, dzięki któremu klientki regularnie otrzymują swoje ulubione produkty w korzystniejszych cenach.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl