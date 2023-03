Strabag burzy Galerię Plaza w Krakowie. Z liczącego 60 tys. mkw. powierzchni użytkowej centrum handlowego została jedna ściana.

Kraków Plaza to nieczynny obiekt handlowo-usługowy w dzielnicy Grzegórzki w Krakowie.

Obiekt został otwarty w 2002 roku, zamknięto go po 19 latach w roku 2021.

Właścicielem obiektu jest spółka deweloperska STRABAG Real Estate.

Rozbiórka Galerii Plaza została podzielona na dwa etapy i docelowo miała trwać około sześciu miesięcy.

W pierwszej fazie robót we wnętrzu centrum przeprowadzono tzw. rozbiórki miękkie. W tym czasie usunięto między innymi elementy przeznaczone do ponownego użycia lub przekształcenia. Kolejny etap to rozbiórka bryły budynku, którą - jak podaje Gazeta Krakowska - powoli się kończy. Na placu została jedna ściana i kawałek dawnego kina.

Zakończenie całego procesu zaplanowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

W miejsce nieczynnego od ponad roku centrum handlowego deweloper wybuduje kompleks wielofunkcyjny – jego realizację zaplanowano na lata 2023-2025.

