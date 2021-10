Z jakimi wyzwaniami mierzy się IKEA?

Całkowita sprzedaż detaliczna IKEA, w tym sprzedaż usług, wyniosła 41,9 miliarda euro.

To o 5,8 proc. więcej niż w roku obrotowym 20.

Rok finansowy IKEA trwa od 1 września do 31 sierpnia.

- W tym roku pomogliśmy setkom milionów ludzi w poprawie życia w domu. I z dumą dzielę się tym, że wzrost został wznowiony i przekroczył poprzednie rekordy. Łącznie skumulowana sprzedaż naszych partnerów franczyzowych IKEA osiągnęła 41,9 miliarda euro - komentuje wyniki Jon Abrahamsson Ring, CEO Inter IKEA Group.

Rok pełen wyzwań

Nie było to łatwe. Jak przyznaje szef Inter Ikea, zaopatrzenie sklepów i magazynów IKEA było wyzwaniem, które może potrwać przez cały okres rozrachunkowy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W roku obrotowym 21 zaobserwowaliśmy znaczny spadek dostępności, z którego jeszcze nie wydobyliśmy się, i będzie on kontynuowany do końca roku obrotowego 22. W całym łańcuchu wartości IKEA, twórcy asortymentu, dostawcy, nabywcy, logistyka i oczywiście sprzedawcy detaliczni IKEA wspólnie dokładają wszelkich starań, aby nasze najpopularniejsze produkty, takie jak regał BILLY, były dostępne w magazynie - informuje Jon Abrahamsson Ring. - Jednocześnie na całym świecie rosną ceny transportu i surowców. W IKEA chcemy, by towar był dostępny dla jak największej liczby osób. Pomimo rosnących kosztów nadal będziemy dostarczać świetne, odpowiedzialnie produkowane produkty w najniższych możliwych cenach.

Przeczytaj również: IKEA zadebiutuje w Toruniu. I to jeszcze w październiku

Te wyzwania nie powstrzymały IKEA przed rozwojem biznesu. - Nieustannie wprowadzamy nowe produkty i rozwiązania, aby umożliwić klientom zdrowsze i bardziej zrównoważone życie. Jednym z przykładów jest SOLHETTA, nasza następna generacja żarówek LED. Są tańsze niż nasze dotychczasowe żarówki i średnio o 35 proc. bardziej energooszczędne. Widzimy również zwiększone zainteresowanie żywnością roślinną. Do 2025 roku 50 proc. głównych posiłków oferowanych w restauracjach IKEA powinno być pochodzenia roślinnego - wylicza szef Inter Ikea.

Na zrównoważonej ścieżce

1

2