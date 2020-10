Z okazji Różowego miesiąca można przebadać się w ETC Swarzędz

Październik jest miesiącem świadomości na temat raka piersi. ETC Swarzędz włączając się w akcję „Różowy miesiąc” przypomina, jak ważne są rutynowe badania oraz zaprasza do skorzystania z bezpłatnej mammografii. Specjaliści pojawią się przy centrum handlowym 22 października.

Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów wśród kobiet. W początkowym stadium nie daje żadnych objawów. Tymczasem regularnie wykonywana mammografia pozwala wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Dlatego tak ważne są rutynowe badania. Prawidłowo postawiona diagnoza umożliwia szybkie rozpoczęcie leczenia i zwiększa szansę na całkowite wyzdrowienie. Co ważne - mammografia nie boli i trwa tylko chwilę. Na czym polega? Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Jak przygotować się do badania? Wystarczy nie używać w tym dniu dezodorantu, talku, balsamu czy kremu w okolicy górnej połowy ciała.

ETC Swarzędz zaprasza wszystkie kobiety do skorzystania z badania mammograficznego. W najbliższy czwartek 22 października w godzinach 8:00-16:00 na parkingu centrum handlowego zaparkuje mammobus, w którym na pacjentki będą czekać specjaliści. Wszystkie panie w wieku 50-69 lat skontrolują swoje zdrowie nieodpłatnie. Natomiast kobiety z nierefundowanej grupy wiekowej, które ukończyły ponad 35 lat, będą mogły zbadać się po dokonaniu opłaty w wysokości 100 złotych. Aby skorzystać z badania należy się zarejestrować. Można tego dokonać dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numery telefonu: 68 452 77 96, 68 452 77 17 oraz 605 596 655.