Z online do offline. Mimo pandemii, Grupa CCC uruchamia nowy i pełen innowacji koncept sklepów

W warszawskiej Galerii Młociny otwarto pierwszy w Polsce salon odzieżowy z markami premium - Modivo. Do tej Modivo, należące do eobuwie i działające w grupie CCC, funkcjonowało tylko jako sklep online. To kolejna podróż ze świata online do offline - wcześniej taką samą strategię przyjęto dla marki eobuwie.

Salon Modivo koncepcyjnie zbliżony jest do tego, co oferują sklepy spod szyldu eobuwie.pl. Główny nacisk położony został na doświadczenie zakupowe klienta i obsługę premium. Na odwiedzających czeka wiele udogodnień, m.in. możliwość zamawiania rzeczy bezpośrednio z przymierzalni czy cyfrowe rekomendacje produktów pasujących do wybranych stylizacji.

Eobuwie.pl uruchomiło własny e-commerce z modą premium w marcu 2019 r. Obecnie Modivo jest dostępne nie tylko w Polsce, ale i na 10 rynkach zagranicznych. Do tej pory marka funkcjonowała tylko online. W rozwoju Modivo eobuwie.pl stawia na docieranie do nowej grupy konsumentów i rozwijanie unikalnego customer experience. Stąd decyzja o udostępnieniu oferty także stacjonarnie.

- Naszym motorem napędowym są innowacje. Przy realizacji każdego kolejnego projektu chcemy dostarczać klientom nowych, niespotykanych dotąd doświadczeń zakupowych. Stawiamy na pełną integrację kanałów sprzedaży. Coraz więcej klientów ceni jakość doświadczenia zakupowego co najmniej na równi z samymi produktami. Doceniają nowości technologiczne i świadomie dysponują swoim czasem. Technologia wpływa na ich zachowania w coraz głębszym stopniu - np. robiąc zakupy, przeglądają oferty sklepu internetowego, porównują ceny i oglądają produkty stacjonarnie - mówi Marcin Grzymkowski, prezes zarządu eobuwie.pl.

Na dwóch poziomach, na ponad 2,5 tysiącu m2 powierzchni i dedykowanej antresoli, do dyspozycji klientów przygotowano 65 tabletów do składania zamówień i przeglądania oferty. Będzie ona prezentowana także łącznie na 94 ekranach multimedialnych oraz na manekinach. W jednym miejscu klienci otrzymają ogromny wybór, wraz z butami (sklep eobuwie.pl zlokalizowany jest na parterze) to ponad 250 000 produktów.

- Za sprawą nowych technologii będziemy mogli zapewnić naszym klientom całkiem nowe doświadczenie zakupowe. Będą oni mogli zamawiać produkty bezpośrednio z przymierzalni, otrzymają także rekomendacje produktów pasujących do wybranych stylizacji - dodaje Paulina Ciecierska, dyrektor marketingu Modivo.

- Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa i ograniczonego ruchu w galeriach handlowych, udało nam się otworzyć pierwszy sklep Modivo. Realizacja tak zaawansowanego projektu była ogromnym wyzwaniem dla całego zespołu. To duża satysfakcja, że możemy zaprezentować go naszym klientom. Teraz damy im trochę czasu, aby zapoznali się z tym ultranowoczesnym projektem – podsumowuje Marcin Grzymkowski.

Modivo to sklep internetowy z modą premium, a teraz także salon stacjonarny. W ofercie znajdują się miedzy innymi marki: Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Max Mara, Twinset, Furla, Pinko.

Eobuwie.pl S.A. działa obecnie na 16 europejskich rynkach.