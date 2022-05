Z powodu inflacji Allegro obniża progonozy na 2022 rok. W planach 3 tys. zielonych automatów paczkowych

Platforma e-commerce Allegro podsumowuje I kwartał 2022 r. Przychody poszły w górę o 15,1 proc. r/r do 1,39 mld zł; zysk netto spadł o 38 proc. do 166,9 mln zł. Z kolei wartość sprzedaży brutto (GMV) wzrosła o 12,8 proc. do 10,82 mld zł. Z powodu inflacji firma zaktualizowała plany finansowe na 2022 rok.

Skorygowana EBITDA Allegro w I kwartale zmniejszyła się o 13,6% r/r do 463 mln zł.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła w I kwartale o 0,6% r/r do 13,4 mln.

GMV na jednego aktywnego kupującego wzrosło o 14,2% r/r do 3 265 zł.

Allegro aktualizuje plany finansowe na 2022 rok.

Nakłady inwestycyjne mają się zaś ograniczyć do 675-725 mln zł, odzwierciedlając niższe tempo wzrostu w krótkim terminie.

Allegro podtrzymuje cel, jakim jest zwiększenie liczby zielonych automatów paczkowych do ponad 3000 w tym roku, także dzięki umowie na zainstalowanie 2 000 automatów paczkowych w placówkach jednej z sieci sklepów.

Wyższa inflacja może obniżyć popyt

Allegro aktualizuje plany na 2022 rok w Polsce, zakładając wzrost GMV w przedziale 15-20%, przy wzroście przychodów na poziomie 25-30% i wzroście skorygowanej EBITDA o 10-15% r/r z uwagi na to, że utrzymująca wyższa inflacja w zakresie żywności, paliw i energii "może spowodować osłabienie dyskrecjonalnego popytu konsumpcyjnego w dalszej części roku".

Co trzeci Polak kupuje na Allegro

W samym tylko I kwartale swoje sklepy na Allegro otworzyło ponad 130 czołowych marek, w tym Skechers, Vans, Costa Coffee czy RedBull. Marki te nie tylko sprzedają, ale również kupują na Allegro – tak jak co trzeci Polak jest aktywnym kupującym na Allegro, tak samo co trzecia polska firma co miesiąc robi zakupy na platformie dzięki rozwojowi usługi Allegro Biznes.

Allegro ma za sobą bardzo solidny początek 2022 roku, który poświęciliśmy na kontynuację budowy fundamentów dla przyszłego wzrostu - komentuje powiedział prezes Allegro, François Nuyts.

- Poza ogromnymi postępami w zakresie ekspansji międzynarodowej, I kw. 2022 r. był również okresem dalszego rozwoju Allegro w Polsce. Wzrost odnotowany w tym okresie napędzały m.in. świetne wyniki wypracowane przez fintech Allegro Pay i program lojalnościowy Allegro Smart! Model funkcjonowania naszej platformy okazał się nie tylko odporny, ale również bardzo pomocny w obliczu

aktualnych wyzwań rynkowych, przed którymi wszyscy stoimy, ponieważ pomaga zwalczać skutki inflacji i umożliwia pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie - dodaje.

Allegro Pay w I kwartale udzieliło pożyczek o wartości 965 mln zł, co stanowi wzrost o 400% r/r. Działalność fintechowa grupy uzyskała wskaźnik NPS na

poziomie 94, rozwijając się równolegle z Allegro Smart! i innymi programami.

Ekspansja międzynarodowa Allegro ruszyła zgodnie z planem. Dzięki uruchomieniu Allegro.com klienci z UE zyskali dostęp do międzynarodowego

asortymentu.



Allegro oczekuje, że Mall Group wraz z WE|DO powrócą do wzrostu GMV i przychodów w ciągu 9 miesięcy do grudnia 2022 roku. Ich skorygowana strata EBITDA w tym czasie powinna wynieść 80-120 mln zł, a inwestycje kapitałowe mają sięgnąć 100-120 mln zł.