Z retail parkiem w portfelu. Konsumenci je pokochali, więc deweloperzy budują na potęgę

Rynek regionalnych parków handlowych jest dobrze rozwinięty, ale wciąż istnieje potencjał na mniejsze, tradycyjne parki handlowe i centra convenience. Fot. Mat. prasowe.









Dodano: 29 paź 2021 18:04

Tradycyjne parki handlowe o powierzchni od 5 tys. do 1 tys. mkw. to domena firm: Saller, Trei Real Estate i Immofinanz. Są one także liderami rynku w najmniejszym segmencie – od 2 tys. mkw. do 5 tys. Podmiotów realizujących retail parki wciąż przybywa. Przedstawiamy sylwetki wybranych graczy.