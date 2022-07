Za Amazon Prime zapłacimy dużo drożej. Gigant e-commerce podnosi ceny w Europie

Amazon podniesie opłaty za dostawę i usługę Amazon Prime w Europie od 20 do 43 proc.

Amazon podniósł już wcześniej ceny Prime w USA - podał Reuters.

Amazon wprowadził w Polsce usługę Amazon Prime w 2021 r.

W kwietniu Amazon odnotował swoją pierwszą kwartalną stratę od siedmiu lat.

Przypomnijmy, członkowie Amazon Prime mogą korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw produktów oznaczonych logo Prime do domu, paczkomatów lub punktów odbioru, bez minimalnej wartości zamówienia. Program obejmuje także dostęp do nagradzanych filmów i seriali Prime Video, darmowe gry PC i comiesięczną subskrypcję kanału Twitch na Prime Gaming.

Presja na wyniki

Amazon powołał się na „wzrost inflacji i koszty operacyjne”, a także, m.in. na koszty szybszej dostawy. Podwyżka cen odzwierciedla rosnącą presję ze strony Wall Street na nowego dyrektora generalnego Andy'ego Jassy'ego, aby wzmocnił zyski w miarę wzrostu inflacji i zbliżającego się spowolnienia - uważa Reuters.

Ceny rocznego członkostwa w Niemczech, drugim co do wielkości rynku Amazona po Stanach Zjednoczonych, wzrosną o 30 proc. w Wielkiej Brytanii - o 20 proc., Hiszpanię, Włochy i Francję czek podwyżka od 39 proc. do 43 proc.Na razie nie podano, na jaki wzrost kosztów muszą przygotować się polscy klienci.

Zmiany zaczną obowiązywać od 15 września.