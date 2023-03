Znakomite włoskie meble, dodatki, lampy i tapety można znaleźć nie tylko we Włoszech, ale także w Polsce – niejednokrotnie w zaskakująco atrakcyjnych cenach.

Dobrze zaprojektowane, a więc funkcjonalne, piękne, starannie wykonane z wysokiej klasy materiałów.

Takie są włoskie meble, którymi od dekad słusznie zachwyca się cały świat.

Wkrótce najnowsze propozycje rozpoczną swoje międzynarodowe kariery na targach Salone del Mobile w Mediolanie.

Każdej wiosny w Polaków wstępuje nowy duch. Ruszają do porządków – i to szeroko rozumianych. Właśnie teraz w wielu wzbiera ochota, aby własny dom uczynić wygodniejszym oraz piękniejszym. Oczywiście oczy się świecą do nowych, modnych form, kolorów, wzorów. Przede wszystkim jednak warto postawić na jakość. Dlaczego?

Home Concept Desarte Studio Interiors & More Anuba. Fot. Mat. pras.

Aby poznać odpowiedź na to pytanie, warto bliżej przyjrzeć się sposobowi, w jaki funkcjonują Włosi. Ten naród nie tylko śledzi, ale przede wszystkim kreuje mody w sferze odzieży i butów, a także wzornictwa, architektury, muzyki. I to od stuleci, o czym można się przekonać zwiedzając którekolwiek polskie muzeum lub historyczną rezydencję. Ale to nie znaczy, że Włosi co chwila wymieniają meble na nowe. Bynajmniej – kto miał przyjemność podróżować do Italii, ten widział domy z osypującymi się tynkami, wytarte dywany i kanapy, stoły czy kredensy z politurą startą do żywego drewna. Ileż to wszystko ma uroku! Podobnie jak Włoszki (efektowne bez względu na wiek) i Włosi (strojni w każdej dekadzie życia), również włoskie meble – niczym członkowie rodziny – w słońcu Italii spokojnie dożywają późnej starości.

Home Concept Desarte Studio Interiors & More Beverly. Fot. Mat. pras.

Tego podejścia warto na nowo się nauczyć, od Włochów – albo od rodaków. Moda na design doby PRL-u przypomniał Polakom przecież, że przedmioty, jakimi otaczamy się na co dzień, mogą mieć dużą wartość. Zamiast jednorazowych sprzętów, które szybko się zużywają i nie nadają do renowacji, powinno wybierać więc prace zręcznych rzemieślników: wzornictwo przemysłowe oraz rzemiosło artystyczne. Niech służą długo i dobrze. Tak przecież bywało w dawnej Polsce, a teraz wraca. Po pierwszych zachwytach przed laty Polacy zamienili fast foody na wartościową kuchnię, krytycznie patrzą także na fast fashion. W podobny sposób zaczynają spoglądać również na meblarstwo. Niech więc niech nowo kupowane rzeczy też mają szansę zaistnieć na dłużej. A potem może też trafić w ręce kolejnego pokolenia?

Home Concept Desarte Studio Interiors & More Stosa York. Fot. Mat. pras.

Jednak by dowolny mebel mógł stać się ozdobą domu na długo, musi spełnić kilka warunków. Chodzi o:

funkcjonalność – dobry, przemyślany projekt,

urodę – uchwytne walory wizualne,

wysokiej klasy materiał – najlepiej naturalny, jak drewno, kamień, ceramika, metal,

staranne wykonanie z wykorzystaniem najwyższej jakości komponentów.

Takie przedmioty czynią codzienność wygodniejszą i piękniejszą. Dają wnętrzu walor unikatowości. Podnoszą klasę, a nawet wartość domu. Skoro dobrze służą użytkownikowi przez całe dekady, okazują się też najbardziej ekonomicznym i ekologicznym wyborem. Jednocześnie w dotyku wydają się emanować ciepłem rąk ich twórcy.

Home Concept Desarte Studio Interiors & More Color Trend. Fot. Mat. pras.

Na kwietniowych targach Salone del Mobile jak zawsze swe globalne kariery rozpoczną znakomite meble, lampy, dodatki. Premiery nowych wzorów pilnie śledzić będą dziennikarze, trendwatcherzy oraz miłośnicy wzornictwa. Jednak włoski design i włoskie rzemiosło są w zasięgu ręki na miejscu, w Polsce – dostępne także cenowo. Aby się o tym przekonać, warto wybrać się do zachwycającego salonu DesArte studio w Home Concept w Warszawie – Al. Jerozolimskie 185.

W DesArte studio wierzymy, że tworzenie pięknych wnętrz to sztuka. Kompleksowo wyposażamy wnętrza w oparciu o szeroką ofertę włoskich kuchni i zabudów, mebli do salonu, jadalni, sypialni, a także oświetlenia technicznego i dekoracyjnego, jak również tapet i dodatków uznanych włoskich producentów. A czy zwykły Kowalski ma po co tam zaglądać? – Jak najbardziej! Wychodzimy z założenia, że każdy zasługuje na jakość, dopracowane wzornictwo, piękno i funkcjonalność we wnętrzu, w którym żyje i pracuje. Dlatego starannie wyselekcjonowaliśmy marki oferowane w salonie, aby demokratyzować luksus włoskiego designu – wymienia Agnieszka Sakowicz z DesArte studio.

Co to znaczy? – W DesArte studio każdy znajdzie coś dla siebie w wielu opcjach budżetowych. Na szczególną uwagę zasługują nasze kuchnie. To jakość i design made in Italy, dostępna w bardzo atrakcyjnych cenach – już od 25 000 zł, a więc konkurencyjnie w stosunku do producentów masowych oraz krajowych stolarzy. Oferujemy jednocześnie ekspresowy termin realizacji, do zaledwie 6 tygodni! Ponieważ kooperujemy ze sprawdzonymi producentami o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu, możemy zagwarantować najwyższą jakość mebli – podkreśla nasza rozmówczyni. – Proponujemy przy tym bardzo szeroki wybór spośród kilkudziesięciu modeli, mnogość konfiguracji i wykończeń oraz wyselekcjonowaną ofertę sprzętów AGD dopasowanych do dowolnego stylu kuchni. Wszystko po to, aby zabudowa, która ma dobrze służyć przez lata, w stu procentach odpowiadała potrzebom oraz wrażliwości estetycznej jej użytkowników – zaznacza Agnieszka Sakowicz.

Do salonu DesArte warto się wybrać nie tylko po zamówienie, wycenę lub darmowy projekt zabudowy, ale także na rekonesans wśród mebli gotowych – sof, foteli, łóżek, a ponadto lamp, dywanów czy tapet. Kto w tym roku nie wybiera się do Mediolanu, będzie mógł w ten sposób zafundować sobie prywatne targi włoskiego wzornictwa. To przyjemność sama w sobie! A przy tym świetna okazja, by wzbogacić swój dom i uczynić życie piękniejszym.

