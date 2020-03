Za miesiąc Elektrownia Powiśle otworzy się na nowe

Elektrownia Powiśle otwiera się na nowe i to dosłownie. Od 4 kwietnia na gości czekać będą unikatowe marki modowe, pop-up i concept store’y, jakich dotąd w Polsce jeszcze nie było, restauracje serwujące kuchnię z wielu zakątków świata oraz pierwszy w Polsce innowacyjny koncept Beauty Hall. Odwiedzający Elektrownię będą mogli też doświadczyć niezapomnianych emocji i wrażeń podczas organizowanych tu wydarzeń i eventów.

Część handlowa Elektrowni Powiśle, w tym Beauty Hall (poza wybranymi stoiskami) będzie czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 do 22:00 i od godz. 10:00 do 21:00 w niedziele, z wyłączeniem niedziel wolnych od handlu.

Strefa gastronomiczna Food Hall otwarta będzie od godz. 11:00 do 23:00 od niedzieli do czwartku i od godz. 11:00 do 24:00 w piątek i sobotę. Dodatkowo wybrane bary czynne będą w piątki i soboty do godz. 2:00 w nocy.

Restauracje zlokalizowane na terenie Elektrowni Powiśle (w budynkach biurowych oraz budynku apartamentowym) czynne będą w indywidualnie ustalonych godzinach.