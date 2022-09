Żabka Eko Smart w Poznaniu

Nowy sklep Żabka wpisuje się w Strategię Odpowiedzialności Grupy Żabka, której jednymi z głównych obszarów są troska o środowisko naturalne, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do końca 2025 r. i zredukowanie intensywności emisji w sklepach o 70 proc. do końca 2026 r., oraz podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z siecią.

Żabka Eko Smart to kontynuacja projektu realizowanego od 2020 r., kiedy to w Warszawie przy ul. Lewandów sieć uruchomiła pierwszy sklep w 100 proc. zasilany zieloną energią. Warszawska placówka ma charakter laboratorium, w którym Żabka – niejednokrotnie jako pierwsza firma na świecie – testuje blisko 20 przyjaznych środowisku rozwiązań, pokazując kierunek, w jakim rozwijać się będzie przyszłość handlu. Kolejnym krokiem było uruchomienie w kwietniu 2022 r. Żabki Smart przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu, w której badane są nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorców. Teraz sieć łączy i wzbogaca oba projekty, rozwijając unikalny projekt – pierwsza Żabka Eko Smart zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.



Na bazie doświadczeń z pilotażowych programów prowadzonych w naszym laboratorium w Warszawie, wprowadziliśmy do sieci nowe rozwiązania, dzięki którym zredukowaliśmy emisje gazów cieplarnianych o ponad 1,3 tys. t CO₂, a także zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej o prawie 261 MWh. Aktualnie wkraczamy w kolejny etap projektu i uruchamiamy Żabkę Eko Smart, czyli pierwszą w Polsce placówkę, w której łączymy kwestie związane z ekologią z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, usprawniającymi pracę franczyzobiorców i ich pracowników. Prezentując nowe rozwiązania, zachęcamy także klientów do pozyskiwania zupełnie innych doświadczeń zakupowych. Liczymy, że w ten sposób dodatkowo zasiejemy w nich ciekawość i zachęcimy do proekologicznych działań – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich, Grupa Żabka.