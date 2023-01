To już kolejny raz, gdy razem z naszymi franczyzobiorcami tworzymy najliczniejszy w Polsce Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Włączamy się w tę niezwykłą akcję, która porusza serca ludzi w całej Polsce, ponieważ chcemy angażować się i zachęcać do wspólnego działania na rzecz potrzebujących. Datki będziemy zbierać we wszystkich naszych 9000 sklepach, aż do 31. Finału WOŚP – 29 stycznia br. Nasi franczyzobiorcy, klienci i pracownicy niejednokrotnie pokazali ogromną chęć niesienia pomocy, za co jesteśmy ogromnie dumni i wdzięczni. To dzięki nim możemy robić tak wiele dobrego i mocno liczymy, że również w tym roku przekażemy jak największą kwotę! – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Żabka, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.