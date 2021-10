Żabka i Carlsberg ograniczają ślad węglowy wprowadzając nowe opakowania

Od 27 października na półkach w sklepach Żabka dostępne są sześciopaki puszek piwa Carlsberg, w których zamiast folii łączącej puszki zastosowano technologię Snap Pack, która łączy puszki ze sobą za pomocą punktów klejowych.

Zastosowanie Snap Packa redukuje zużycie folii aż o 82% w porównaniu do standardowego multipaka owiniętego folią i tym samym zmniejsza emisję CO 2 .

. Multipaki Snap Pack zostały wytworzone lokalnie, w browarze Carlsberg Polska.

Snak Pack został doceniony na World Beverage Innovation Awards 2018 w kategorii Best CSR/Sustainability Initiative.

- Dbałość o środowisko jest w DNA marki Carlsberg. Bezustannie dążymy, by prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie, było także najlepszym dla środowiska. Nasz innowacyjny Snap Pack znacząco redukuje ilość folii w trosce o środowisko. Wierzymy, że to rozwiązanie znajdzie uznanie także wśród naszych konsumentów - podkreśla Anita Matuszewska, Junior Brand Manager marki Carlsberg.

- W Żabce zwracamy dużą uwagę na rozwiązania przyjazne środowisku. Snap Pack przygotowany przez Carlsberg Polska to rozwiązanie opakowaniowe, które spełnia nasze wysokie standardy, a zarazem odpowiada na oczekiwania naszych klientów, którym bliska jest troska o środowisko – zaznacza Anna Gorączka, Green Officer w Żabka Polska.

Multipaki Snap Pack zostały wytworzone lokalnie, w browarze Carlsberg Polska. Carlsberg Pilsner Snap Pack będzie dostępny w puszce w formacie 6x330ml w sklepach Żabka od 27 października do 23 listopada 2021 lub do wyczerpania zapasów.

Cel – ograniczyć ślad węglowy

Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery to obecnie główne wyzwanie klimatyczne na świecie. Cele klimatyczne Unii Europejskiej zakładają zmniejszenie emisji CO 2 do 2030 r. o 55 proc. i neutralność klimatyczną do 2050 r. Biznes jest znaczącą siłą sprawczą i włącza się w działania, które wspierają ten cel.