Żabka i jej klienci zebrali 600 tys. plastikowych butelek

Żabka razem ze swoimi klientami zbiera do EKOmatów butelki PET i puszki aluminiowe. Wynikami wspólnego dbania o środowisko pochwaliła się w mediach społecznościowych.

600 tys. sztuk butelek PET i 270 tys. sztuk aluminiowych puszek – tyle opakowań zebraliśmy od początku uruchomienia naszych EKOmatów. Zachęcamy wszystkich do oddawania pustych butelek i puszek oraz wspólnego odkrywania, jak wielkie znaczenie mają małe kroki, które wykonujemy na co dzień z myślą o naszej planecie - podała Żabka Polska na swoim koncie na Linkedin.

EKOmaty to maszyny znajdujące się przy 25 sklepach Żabka w Poznaniu i Warszawie. Można do nich wrzucać puste butelki i puszki, a zebrany surowiec służy do stworzenia butelek wody od Żabki: Od nowa.

Klienci, którzy oddadzą plastikowe i metalowe opakowania do EKOmatów, za każde wrzucone opakowanie otrzymują 10 żappsów w aplikacji Żabka.