Żabka idzie jak burza

- Współpracuje z nami już ponad 6000 osób, które prowadzą swój biznes Żabki w 950 miejscowościach w całej Polsce. Cały czas kontynuujemy też rozwój naszej oferty franczyzowej. Ostatnio zdecydowaliśmy się na waloryzację kwoty gwarantowanego przychodu, a także dodaliśmy do oferty dodatkowe wsparcie finansowe, aby stanowiła ona atrakcyjny impuls do budowania własnego biznesu. Dzięki temu od 1 lipca br. wszyscy nasi nowi franczyzobiorcy zyskują 17 tys. zł przychodu gwarantowanego miesięcznie przez pierwsze dwanaście miesięcy oraz możliwość uzyskania do 12 tys. zł dodatkowego wsparcia finansowego na rozwój biznesu - podkreśla Adam Manikowski.

