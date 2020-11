Żabka jeszcze bardziej zielona

Fotowoltaika i wykorzystanie technologii kropek kwantowych, podłoga kinetyczna zamieniająca kroki w energię, kostka antysmogowa uzupełniona zieloną ścianą roślin pochłaniającą kurz i smog – to tylko niektóre z innowacyjnych rozwiązań, jakie zostały zastosowane w Żabce przy ul. Lewandów 46H w Warszawie. Przed sklepem znajduje się także EKOmat oraz stacja ładowania aut elektrycznych – każdy klient może zatem włączyć się w pozytywne działania Żabki na rzecz środowiska.

Żabka zaprezentowała, jak może wyglądać przyszłość zastosowania proekologicznych rozwiązań w handlu. Sklep naszpikowany wieloma innowacjami jest już otwarty dla klientów. Placówka jest swoistym laboratorium, w którym testowane będą innowacyjne na skalę światową rozwiązania jak kropka kwantowa i podłoga kinetyczna.

–Żabka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się sieci handlowych w Europie, ale tylko dzięki odpowiedzialnemu rozwojowi możemy budować naszą wspólną przyszłość. Zmieniliśmy format sklepów, przeszliśmy transformację cyfrową, ale odpowiedzialność za środowisko jest dla nas równie ważne. Troszczymy się o ludzi i ich otoczenie, dlatego wspólnie z naszymi franczyzobiorcami, pracownikami oraz klientami podejmujemy inicjatywy proekologiczne w obszarach zielonej energii i transportu, czystego powietrza i gospodarki o obiegu zamkniętym. Przykładem takiego projektu jest pierwsza, w 100 proc. zasilana zieloną energią Żabka, którą otworzyliśmy w Warszawie. Sklep będzie pełnił rolę naszego laboratorium, w którym zamierzamy testować przyjazne środowisku rozwiązania, pokazując w jakim kierunku będzie rozwijać się przyszłość handlu – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu firmy Żabka Polska.

Technologie zastosowane przez Żabkę w sklepie na warszawskiej Białołęce skupiają się wokół czterech filarów, takich jak: zielona energia, drugie życie, czyste powietrze i zielony transport.

- Zainstalowaliśmy w sklepie i w jego otoczeniu ok. 20 różnorodnych rozwiązań sprzyjających środowisku. Są to między innymi: pionierskie rozwiązania, takie jak podłoga kinetyczna czy szyby z kropkami kwantowymi pozyskujące energię z promieni słonecznych. Staraliśmy się również wyposażyć sklep w jak najbardziej ekologiczny sposób – wykorzystaliśmy w nim meble z recyklingu czy zbudowaliśmy ścianę z butelek z plastiku zebranych przez osoby pracujące przy tym projekcie. Jako pierwsi testujemy te rozwiązania nie tylko w handlu, ale i na świecie. Liczymy, że sklep, który już wcześniej był chętnie odwiedzany przez okolicznych mieszkańców, teraz dodatkowo zasieje w nich ciekawość i zachęci do proekologicznych działań. Będą oni mogli nie tylko zobaczyć zastosowane w sklepie rozwiązania, ale także, jak w przypadku EKOmatu, stacji napraw rowerów czy ławki solarnej z nich skorzystać – dodaje Adam Manikowski, wiceprezes zarządu firmy Żabka Polska.