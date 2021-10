Żabka Jush. Sieć wchodzi na rynek ekspresowych zakupów online

Uruchomienie aplikacji Jush w ramach start-upu Lite e-Commerce to kolejny krok w stronę budowania potencjału rynkowego Grupy Żabka. Fot. zabka.pl









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 21 paź 2021 08:12

W Warszawie rusza pilotaż usługi wygodnej dostawy produktów do domu – Żabka Jush. Docelowo cały proces, od złożenia zamówienia do przybycia kuriera, ma trwać do 15 minut. Konsumenci mogą wybierać spośród 1300 produktów. Początkowo klienci będą mogli zamawiać zakupy w części Śródmieścia, Starej Ochoty, Woli i Ursynowa.