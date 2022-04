Żabka na EEC: Otwieramy 1000 sklepów rocznie. Bez transformacji cyfrowej nie byłoby to możliwe

Mamy ponad 8 tys. sklepów, współpracujemy z 7 tys. franczyzobiorców, otwieramy 1000 nowych sklepów rocznie - bez transformacji cyfrowej nie byłoby to możliwe - mówił Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska, podczas panelu "Digitalizacja", który odbył się w ramach EEC 2022.

Żabka ma już całe systemy w chmurze, inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji, machine learning oraz internet rzeczy.

Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska: Żabka daje franczyzobiorcom pełen pakiet rozwiązań technologicznych, których nie mieliby, gdyby nie współpraca z Żabką.

Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska: Jesteśmy najbardziej zaawansowaną technologicznie siecią handlową w Polsce.

Przykładem ułatwień w zrządzaniu placówką jest m.in. aplikacja Cyberstore, która z poziomu ekranu telefonu pozwala zarządzać gospodarką magazynową, składać zamówienia, komunikować się z centralą, zarządzać zapasami.

Technologia wspiera rozwój Żabki

- Jako Żabka zaczęliśmy transformację cyfrową w 2016 roku i podeszliśmy do tego, jak do całościowej zmiany firmy. Dziś 15 proc. zatrudnionych pracuje tylko nad rozwojem nowych technologii. To pomaga nam upewnić się, że transformacja cyfrowa jest spójna z naszymi założeniami strategicznymi - dodał.