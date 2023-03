Pierwsze Żabki w galeriach handlowych zaczęły się otwierać na przełomie 2018 i 2019 r. Placówki sieci można spotkać w niemal 130 galeriach. Teraz czas na kolejne, w nowej formie, w postaci wysp handlowych. Stworzenie nowego konceptu – jak podkreśla Żabka – nie wyklucza możliwości otwierania standardowych sklepów w centrach handlowych.

Jak informuje portal Biznes.wprost.pl, pierwsza wyspa handlowa Żabki ruszyła 16 marca w Galerii Pestka w Poznaniu. Powierzchnia wyspy to 12 mkw. Sieć pracuje nad uruchomieniem kolejnych wysp w galeriach handlowych, m.in. w Warszawie.

Wyspy handlowe to miejsca z dostępem do najważniejszych kategorii produktowych „na wyciągnięcie ręki”, w których klient – przy okazji innych zakupów w galerii – na szybko, bez stania w kolejce będzie mógł kupić kawę, ciastko lub ciepłą przekąskę. W zależności od punktu oferta może się różnić – będziemy się starać dopasować ją do wymagań poszczególnych lokalizacji. Na pewno nie zabraknie jednak produktów dobrze znanych z oferty Żabki, takich jak hot-dogi, kanapki Tomcio Paluch czy soki i lemoniady Wycisk – zapowiada biuro prasowe Żabki.