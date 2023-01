Żabka Nano to koncepcja zakupów bez wózków sklepowych, oczekiwania w kolejce do kasy, płatności gotówką i godzin otwarcia.

W ponad 50 autonomicznych sklepach Żabka Nano w Polsce, niezbędne produkty możemy nabyć już w minutę.

Aby maksymalnie ułatwić proces zakupów i poprawić doświadczenia klienta, eliminując wszelkie niedogodności związane z zakupami w sklepach stacjonarnych, Żabka podjęła się współpracy z firmą AiFi,.

Firma oferuje technologię wizji komputerowej – rodzaju sztucznej inteligencji (AI), dzięki której systemy rozpoznają to, co widzą.

Platforma AiFi działa na chmurze Microsoft Azure.

Liderzy handlu detalicznego, tacy jak Żabka, dostrzegają jedno kluczowe wyzwanie, któremu musi sprostać branża w najbliższej przyszłości. Jest to poprawa doświadczeń klientów. Rzecz, która decyduje o tym, czy z chęcią zrobimy zakupy w danym sklepie.

Czekanie w kolejce do kasy, skanowanie produktów i procesowanie płatności to czynności, które są bardzo czasochłonne – mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, największej w Polsce sieci sklepów convenience obejmującej ponad 9 000 punktów.

Tomasz Blicharski twierdzi, że nadszedł czas, abyśmy robili zakupy w minutę, lub krócej. Taki jest właśnie średni czas wizyty klienta w jednym z 50 bezobsługowych sklepów spożywczych firmy – Żabce Nano. To koncepcja zakupów bez wózków sklepowych, kas, kasjerów, gotówki i godzin otwarcia.

Zakupy w Żabce Nano.

Aby uruchomić ponad 50 sklepów w Polsce i dwa punkty w Niemczech, eliminując z procesu zakupów wspomniane wcześniej niedogodności, Żabka nawiązała współpracę z kalifornijską firmą AiFi, która umożliwia autonomiczne zakupy za pomocą technologii wizji komputerowej.

- Naszym celem jest wyeliminowanie wszelkich trudności związanych z zakupami i podbicie świata autonomicznych sklepów – mówi Tomasz Blicharski. - Chcemy, aby życie kupujących było łatwiejsze. Tak proste, jak otwarcie lodówki. To jest właśnie nasza misja. Chcemy uwolnić czas konsumenta, aby mógł cieszyć się swoim życiem – dodaje. - To rewolucyjny krok dla sprzedawców.

Rewolucja opiera się na technologii wizji komputerowej od AiFi – rodzaju sztucznej inteligencji (AI), dzięki której systemy rozpoznają to, co widzą. AiFi rozmieszcza w sklepie liczne kamery obsługujące technologię AI. Aby wejść do sklepu, wystarczy użyć karty płatniczej lub aplikacji sklepowej.

Tomasz Blicharski.

Platforma wizji komputerowej AiFi rozpoznaje na nagraniach z kamer zachowania kupujących, w szczególności momenty, w których zabierają oni poszczególne produkty z półek.

Wizja komputerowa pomaga również menedżerom sklepów zrozumieć wszystko to, co dzieje się w sklepie, w tym wzorce ruchu kupujących i sprzedaży w odniesieniu do grup produktów, wysokości i rozmieszczenia produktów na półkach. Platforma AiFi działa na platformie Microsoft Azure.

System AiFi jest dosyć zaawansowany, natomiast dzięki wykorzystaniu zwykłych kamer, można go wdrożyć szybciej i taniej, niż inne platformy dostawców systemów autonomicznych, które polegają na czujnikach wagi na półkach sklepowych. Na wyposażenie sklepu potrzebujemy tylko dwóch tygodni, lecz możemy to zrobić nawet szybciej – mówi Steve Carlin, dyrektor generalny AiFi.

Żabka Nano.

AiFi jest największym na świecie dostawcą rozwiązań do autonomicznych sklepów, a jego platforma jest wdrożona w 100 punktach handlowych w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Australii.

Nasza platforma wyróżnia się na tle konkurencji swoją elastycznością, ponieważ doposażamy przestrzeń, która już istnieje. Nie musimy montować czujników wagi, co wymagałoby wkopywania się w ziemię i doprowadzenia do półek przewodów elektrycznych. Kolejną niegodnością jest fakt, że gdy taka instalacja zostanie zamontowana, półek nie można już przesuwać – powiedział Steve Carlin.

AiFi wdraża tę technologię w sklepach spożywczych w Europie, USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także na kampusach uniwersyteckich, obiektach sportowych i w miejscach pracy. Miami Dolphins oferuje kibicom bezkasowe stanowiska gastronomiczne na Hard Rock Stadium. Podczas wyścigu samochodowego Indianapolis 500, fani mogą kupować przekąski w autonomicznym sklepie. Na terenie kampusu Uniwersytetu w Denver studenci mogą kupować świeżą żywność w dwóch punktach typu “grab-and-go”.

Na jednym z europejskich stadionów czas zakupów w punkcie gastronomicznym wynosił 70 sekund. Po wprowadzeniu naszego autonomicznego systemu, czas ten skrócił się do 16 sekund. Dzięki temu było to najlepiej sprzedające się stanowisko na tym stadionie – powiedział Steve Carlin.

Technologia AiFi nie wykorzystuje rozpoznawania twarzy ani biometrii, dzięki czemu klienci pozostają anonimowi. Kiedy klient wchodzi do sklepu, system tworzy jedynie jego wirtualny awatar i nigdy nie wykorzystuje danych osobowych. - Nie musimy rozpoznawać twarzy ani dłoni kupujących, aby robić to, co robimy. Interesuje nas jedynie identyfikacja wirtualnego awatara z metodą płatności – mówi Carlin.

Do tej pory za pośrednictwem platformy AiFi ponad 800 tys. kupujących dokonało około 1,5 mln transakcji.

Jednym z powodów, dla których dołączyłam do Microsoft w 2018 roku, było moje zainteresowanie autonomicznymi sklepami. Jestem zachwycona tym, że współpracujemy z AiFi, aby ich rozwiązanie było tak wszechobecne jak sieć Wi-Fi – mówi Shelley Bransten, wiceprezes korporacyjna ds. światowego handlu detalicznego i branży dóbr konsumpcyjnych w Microsoft.

Wejście do Żabki Nano.

Już wkrótce autonomiczne zakupy będą jeszcze bardziej inteligentne, dzięki ogłoszonej 10 stycznia nowej ofercie chmury Microsoft dla handlu detalicznego (Microsoft Cloud for Retail) – Smart Store Analytics. Oferta dostępna będzie dzięki współpracy Microsoft z AiFi. - Obecnie Smart Store Analytics jest testowany we wszystkich sklepach Żabka Nano – dodaje Tomasz Blicharski.

- To narzędzie, które pozwala prowadzić detalistom sklepy fizyczne jak e-commerce – mówi Blicharski. - Sprzedawca będzie mógł zarządzać sklepem w sposób znacznie bardziej optymalny dla konsumenta – od doboru asortymentu po spersonalizowane promocje” – mówi Blicharski. Oferta obejmuje produkty Żabka Nano, takie jak dania gotowe, przekąski, soki i smoothies.

Smart Store Analytics pobiera dane z platformy AiFi i dostarcza menedżerom zestaw informacji, dzięki którym możliwa jest optymalizacja układu sklepu, a także rekomendacja produktów i zapasów w magazynie. Połączenie świata fizycznego z cyfrowym pomoże zwiększyć sprzedaż, obniżyć koszty i poprawić doświadczenia kupujących.

Rozwiązanie pomaga również kierownikom sklepów zrozumieć, w jaki sposób ich klienci dokonują zakupów, wchodzą w interakcje z produktami i poruszają się między półkami, wyświetlając ruch w sklepie w postaci mapy ciepła. System śledzi, ile pieniędzy średnio wydają klienci i jak długo przebywają przed określonymi ekspozycjami i półkami. Wykresy sprzedaży jednostkowej w odniesieniu do wzrostu sprzedaży pomagają w wyborze najlepszych miejsc na regałach.

Żabka wdrożyła Smart Store Analytics, aby wydobyć jak najwięcej wartości z posiadanych danych i wykorzystać je do poprawy wskaźników operacyjnych w ponad 50 sklepach Nano. W przyszłości te spostrzeżenia pomogą Żabce usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw, przewidywać zapotrzebowanie poszczególnych sklepów, budować harmonogramy zamówień na uzupełnienie zapasów i jeszcze szybciej reagować w przypadku braku produktu w magazynie.

Branża spożywcza operuje na bardzo niskich marżach. Kierownictwo Żabki spodziewa się jednak dalszego obniżenia kosztów ogólnych firmy dzięki zastosowaniu jednego, ujednoliconego rozwiązania, jakim jest Smart Store Analytics. Pozwoli to obniżyć Żabce koszty produktów w swoich sklepach.

Właściciele sklepów chcą budować taki rodzaj odporności biznesu, który przyniesie im coś więcej, niż tylko możliwość reagowania w czasie kryzysu. Celem jest napędzanie wzrostu poprzez zwinność i innowacje .

