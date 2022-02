Żabka otworzyła swój ośmiotysięczny sklep

W Sierakowie otwarta została Smart Żabka. Dla miasta w woj. wielkopolskim to pierwsza placówka sieci, dla Żabki - sklep nr 8000.

10 lutego br. został otwarty 8000. sklep sieci Żabka. Placówka zlokalizowana jest na terenie Sierakowa, miasta położonego na skraju Puszczy Noteckiej, pomiędzy dwoma jeziorami: Jaroszewskim i Lutomskim.

To pierwsza Żabka w tej miejscowości, prowadzona przez pochodzącą z regionu franczyzobiorczynię.

W sklepie zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorcy i sprzedawców.

W ubiegłym roku nowe sklepy franczyzobiorcy otworzyli w 338 gminach, z czego aż w 116 jako pierwszy w danej miejscowości.

Czujniki zalania, automatyczny pomiar temperatury w sklepie czy komunikacja przez słuchawki uwalniają ich czas, pozwalają skupić się na obsłudze klientów i są przyjazne środowisku. Natomiast mieszkańcom miejscowości będą służyć stojące przed placówką: stojak rowerowy, stacja napraw rowerów oraz ekologiczna ławka solarna umożliwiająca naładowanie telefonu.

– Żabka nieustannie dąży do tego, by być jak najbliżej klientów i rozwijać lokalną przedsiębiorczość. W 2021 roku otworzyliśmy 1100 sklepów. Obecnie nasza sieć liczy 8000 placówek, w których łącznie zapewnionych jest ponad 30 tys. miejsc pracy. Coraz intensywniej rozwijamy się też w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Wiele z nich to miejscowości, w których – podobnie jak w Sierakowie – wcześniej nie było Żabki. Nieustannie wspieramy franczyzobiorców wieloma narzędziami, dzięki którym prowadzenie biznesu jest łatwiejsze. Żabka w Sierakowie jest pierwszym sklepem, w którym funkcjonują innowacyjne rozwiązania technologiczne oparte na sztucznej inteligencji, które współpracują z obsługą sklepu – mówi Adam Manikowski, Dyrektor Zarządzający sieci Żabka.

Rozwój przedsiębiorczości ma kluczowe znaczenie dla Żabki. W ubiegłym roku nowe sklepy franczyzobiorcy otworzyli w 338 gminach, z czego aż w 116 jako pierwszy w danej miejscowości. Żabki po raz pierwszy powstawały głównie w gminach wiejskich (59) i wiejsko-miejskich (49). Najwięcej nowych placówek Żabka otworzyła na Mazowszu i Śląsku, ale to w woj. zachodniopomorskim znajduje się najmniejsza miejscowość, w której w 2021 r. postała nowa Żabka – to liczący 1 490 mieszkańców Suchań.

Smart-rozwiązania