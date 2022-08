Żabka testuje elektryczny pojazd dystrybucyjny

Sieć Żabka rozpoczęła testy elektrycznego pojazdu ciężarowego Scania 25P, za pomocą którego będzie dostarczany towar do sklepów na terenie Warszawy i okolic. Test ciężarówki potrwa dwa tygodnie.

Scania 25P to już kolejny testowany przez Żabkę pojazd elektryczny. Od 2019 r. sieć prowadzi testy zeroemisyjnych pojazdów dostawczych, a od 2021 r. posiada w pełni elektryczny samochód dystrybucyjny z zabudową chłodniczą, który dostarcza towar do sklepów na Śląsku.

Żabka zainwestowała także we własne stacje ładowania aut elektrycznych w centrach logistycznych w Nadarzynie oraz Plewiskach oraz w centrali.

Sieć stopniowo modernizuje również swoją flotę samochodów osobowych i prowadzi testy mające na celu zastąpienie aut spalinowych pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi.

– Przeciwdziałanie zmianom klimatu to wyzwanie globalne. Z tej perspektywy szczególnie istotne jest budowanie efektywnych partnerstw na rzecz walki z tym zjawiskiem, czego przykładem jest podjęcie współpracy z kolejnym liderem rozwiązań transportowych. To nasz kolejny krok mający na celu ochronę środowiska i zmniejszenie śladu węglowego, co jest niezmiernie ważne na obszarach miejskich oraz w regionach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia powietrza – takich jak Warszawa i jej okolice, gdzie pojazd będzie testowany przez najbliższe dwa tygodnie – mówi Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Samochód do tzw. zielonych stref

Scania 25P B4X2NB to elektryczny pojazd ciężarowy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 19 ton. Zeroemisyjny napęd elektryczny pozwala na pokonanie jednorazowo do 250 km. Samochód posiada pakiet 9 baterii o całkowitej pojemności 300 kWh, których naładowanie zajmuje mniej niż 100 minut. Ponadto baterie są ładowane podczas jazdy w wyniku rekuperacji. Pojazd pracuje zarówno ciszej, jak i w sposób bardziej przyjazny środowisku niż typowe pojazdy ciężarowe.

Dzięki temu może być użytkowany m.in. w tzw. zielonych strefach, a także wykonywać więcej operacji transportowych w nocy, co skutkuje odciążeniem infrastruktury drogowej w ciągu dnia. Dodatkowo kabinę pojazdu zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy w mieście – jest ona nisko zawieszona, co zapewnia znakomitą widoczność na zatłoczonych ulicach.

Pojazd ma więc bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców miast, a dzięki takim rozwiązaniom jak: zaawansowany hamulec awaryjny, elektrohydrauliczny układ kierowniczy, wspomaganie uwagi kierowcy, ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu, czujniki wykrywające pieszych i rowerzystów czy system kamer 360°, podwyższa także komfort pracy kierowców. W konsekwencji auto zapewnia franczyzobiorcom Żabki najwyższą jakość obsługi.

W przyszłości każdy transport będzie mógł być elektryczny

Wraz z pojazdem Żabka otrzyma także od Scania mobilną ładowarkę DC Plug Charger Go, opracowaną przez firmę Ekoenergetyka-Polska S.A. Ładowarka może być wykorzystywana do ładowania wszystkich pojazdów elektrycznych (150-1000V) i posiada funkcję regulacji mocy ładowania.

– W Scania konsekwentnie poszerzamy rozwiązania transportowe, które są bardziej przyjazne dla środowiska, obejmujące biopaliwa, paliwooszczędne układy napędowe i pojazdy zelektryfikowane. W przyszłości każdy transport będzie mógł być elektryczny, również w Polsce, dlatego wspieramy w tym procesie naszych klientów, oferując im kompleksowe usprawnienia: w pełni elektryczny pojazd ciężarowy z systemami ładowania oraz analizą tras transportowych, który pozwoli na realizację zadań w ruchu miejskim i regionalnym – mówi Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Scania Polska.