Żabka wchodzi do Atrium Kasztanowa

Od 10 stycznia do grona najemców Atrium Kasztanowa dołącza Żabka. W nowo otwartym sklepie klienci będą mogli kupić najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, skorzystać z szerokiej oferty usług, a także napić się aromatycznej kawy czy zamówić przekąskę na ciepło w Żabka Café. Do sklepu będzie można wejść bezpośrednio przez centrum handlowe lub z zewnątrz galerii.

Żabka mieści się na parterze, tuż przy wejściu bocznym do Atrium Kasztanowa. Lokal posiada dwa odrębne wejścia - bezpośrednio przez centrum handlowe oraz z zewnątrz obiektu. Sklep otwarty będzie przez siedem dni w tygodniu, w godzinach 6.00-23.00.

– Cieszymy się, że do grona najemców Atrium Kasztanowa dołącza Żabka, w której klienci będą mogli zrobić szybkie zakupy po drodze do pracy lub przekąsić coś ciepłego w ciągu dnia. Zróżnicowana i szeroka oferta z pewnością zadowoli mieszkańców Piły, długie godziny otwarcia i dwa odrębne wejścia to dodatkowe atuty sklepu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Żabki już w niedzielę, od godziny 10.00, gdzie czekać będą na klientów specjalne promocje – mówi Gregory Pertus, dyrektor Atrium Kasztanowa.