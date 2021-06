Żabka wskakuje do miejscowości wypoczynkowych

W tym roku sklepów sezonowych jest 80.

Są to zarówno placówki stacjonarne, jak i zlokalizowane w specjalnie stawianych w sezonie turystycznym pawilonach.

Sezonowe Żabki znaleźć można także nad jeziorami: Białym w Okunince (woj. lubelskie) oraz Charzykowskim w Charzykowie (woj. pomorskie). Sklepy sezonowe Żabki to nie tylko wygoda dla turystów w codziennych zakupach spożywczych, ale też możliwość dodatkowego rozwoju i przychodu dla franczyzobiorców, którzy na co dzień prowadzą sklep w standardowych lokalizacjach.

W czasie tegorocznych wakacji najwięcej sezonowych Żabek znaleźć można w Międzywodziu (6), Władysławowie (6), Mielnie (5), Jarosławcu (4) i Niechorzu (4).

– Pierwsze modułowe sklepy sezonowe sieci Żabka powstały nad morzem – w Międzywodziu i Międzyzdrojach – w 2016 roku. Od początku są one bardzo dobrze postrzegane przez naszych klientów, jak również franczyzobiorców, dlatego co roku rozwijamy ten koncept. Sklepy sezonowe to nie tylko wygoda dla turystów w codziennych zakupach spożywczych w czasie urlopu , ale także możliwość dodatkowego rozwoju i przychodu dla franczyzobiorców, którzy na co dzień prowadzą sklep w standardowych lokalizacjach w regionie – mówi Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w firmie Żabka Polska.

Żabka zapewnia prowadzącym sklepy sezonowe franczyzobiorcom pawilon wraz z całym wyposażeniem i umożliwia prowadzenie takiego punktu zgodnie ze standardami sieci. Franczyzobiorcy, jako niezależni przedsiębiorcy, samodzielnie podejmują decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników, w tym rekrutacji oraz ewentualnych benefitów

– Sklepy sezonowe prowadzę od 5 lat. W takim sklepie ruch jest duży i utrzymuje się przez cały dzień. Sklep sezonowy wymaga więc codziennych dostaw, znacznie większej liczby osób na zmianie oraz sprawnej obsługi klienta. Odpowiednie dobranie załogi, to jedno z ważniejszych zadań jakie stoi przed franczyzobiorcą prowadzącym placówkę sezonową – mówi Klaudia Chojna, franczyzobiorczyni prowadząca sklepy sezonowe w Stegnie i Jantarze.

W tym roku Żabka uruchomiła 22 modułowe sklepy sezonowe oraz 58 stacjonarnych sklepów, również działających sezonowo.

- W sezonowych Żabkach klienci chętnie kupują produkty z oferty gastronomicznej Żabki, jak np. świeżo mieloną, różnorodną kawę na wynos, przekąski na ciepło. W placówkach tych dużą popularnością cieszą się także szybkie przekąski, przekąski słodkie i słone. Klienci bardzo chętnie sięgają po produkty chłodzone, jak np. napoje czy lody, dlatego w sklepach sezonowych ich oferta jest szeroka – wylicza Klaudia Chojna.