W trosce o komfort użytkowników, mieszkańców miast oraz planety, Żabka we współpracy z Toyotą, zasila swoją flotę pracowniczą 500 autami hybrydowymi.

Żabka kontynuuje działania mające na celu ochronę środowiska i zmniejszenie swojego śladu węglowego.

W trosce o komfort użytkowników, mieszkańców miast oraz planety, we współpracy z liderem rynku motoryzacyjnego w Polsce – Toyotą – zasila swoją flotę pracowniczą 500 autami hybrydowymi Toyota Yaris Cross.

Pierwsze egzemplarze są już użytkowane przez Żabkę, a kolejne dołączą do jej floty do końca 2022 roku.

Pojazdy dostarcza Toyota Bońkowscy, wiodący dealer Toyoty w Wielkopolsce i doświadczony partner w budowie niskoemisyjnych flot samochodowych.

Za zarządzanie flotą odpowiedzialny jest NFM Nivette Fleet Management, jeden z liderów branży wynajmu aut w Polsce.

Konsekwentnie realizujemy plan dekarbonizacji naszej floty zarówno wśród aut dostawczych jak i aut osobowych. 500 nowych samochodów hybrydowych to nasz kolejny krok mający na celu ochronę środowiska i zmniejszenie śladu węglowego w miastach oraz w regionach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia powietrza. Współpraca z Toyotą Bońkowski jest kolejnym efektywnym partnerstwem pokazującym jak regionalnie możemy uzyskać efekt synergii, by wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatu – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Żabka, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

Toyoty Yaris Cross, które wzmocnią flotę Żabki, trafią głównie do kadry terenowej, to jest partnerek i partnerów sprzedaży, rozwoju sieci, ekspansji, adaptacji oraz audytu. Pojawienie się we flocie Żabki tych właśnie samochodów zwiększy także komfort i bezpieczeństwo pracy pracowników i współpracowników sieci.

Yaris Cross to nowoczesny, praktyczny samochód, który obok niezawodności i niskich kosztów eksploatacji zapewni pracownikom i współpracownikom Żabki bezpieczeństwo i komfort codziennej eksploatacji za sprawą zaawansowanych technologii bezpieczeństwa, multimediów i łączności. Toyoty z niskoemisyjnym napędem hybrydowym cieszą się ogromną popularnością wśród firm, które kierują się zarówno rachunkiem ekonomicznym, jak i zaangażowaniem w redukcję emisji spalin – powiedziała Dominika Bońkowska, właścicielka firmy Toyota Bońkowscy.

Współpraca Żabki z Toyotą to kolejna inwestycja w bardziej przyjazny środowisku transport. Sieć korzysta już z zeroemisyjnych pojazdów dostarczonych przez Volkswagen Samochody Dostawcze oraz Volvo Polska (Volvo FL Electric z zabudową typu chłodnia, dostosowany do specyficznych potrzeb sieci). Obecnie flota Żabki liczy w sumie około 1600 aut, są wśród nich zarówno auta dostawcze jak i osobowe.

Od 2019 r. Żabka prowadzi także testy zeroemisyjnych pojazdów dostawczych, np. w lipcu br. testowała elektryczny pojazd ciężarowy Scania 25P. Sieć zainwestowała także we własne stacje ładowania aut elektrycznych w centrach logistycznych, zlokalizowanych w Nadarzynie i Plewiskach oraz w centrali w Poznaniu.

Działania na rzecz ograniczenia emisji w łańcuchu wartości są jednym z celów wyznaczonych w Strategii Odpowiedzialności firmy. Żabka planuje osiągnąć do 2025 roku neutralność klimatyczną w zakresie bezpośrednich emisji wynikających ze spalania paliwa w centrach logistycznych, związanych z flotą i czynnikami chłodniczymi oraz w zakresie pośrednich emisji wynikających z konsumpcji energii elektrycznej przez centra logistyczne i centralę firmy (zakres 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych zgodnie z GHG Protocol). Cele dekarbonizacyjne Żabki zostały naukowo zweryfikowane i potwierdzone przez Science Based Targets – inicjatywę, która promuje odpowiedzialne oraz przejrzyste wyznaczenie celów redukcji śladu węglowego w oparciu o wiedzę naukową.

