Żabka z nowym formatem sklepów

Żabka uruchomiła swój pierwszy, pilotażowy sklep na stacji paliw Rakieta, zlokalizowanej w miejscowości Krosno k. Mosiny (woj. wielkopolskie).

To kolejny, obok sezonowych, mobilnych czy samoobsługowych, format sklepów, które przygotowuje firma.

Sklepy na stacjach benzynowych będą oferowały wybór przekąsek, kanapek, sałatek, dań na ciepło, w tym hot dogów, i gorących napojów. Kierowcy będą mogli zaopatrzyć się tutaj również w wybrane produkty z oferty motoryzacyjnej.

Stacja Rakieta ma charakter samoobsługowy i dzięki automatycznemu systemowi sprzedaży paliwa oferuje klientom możliwość szybkiego tankowania.

Oferta produktowa Żabki została dostosowana do formatu w taki sposób, aby klienci zawsze po drodze mogli kupić to, czego potrzebują. Nie zabraknie hot dogów czy pysznej kawy na wynos, ani produktów motoryzacyjnych, o które wzbogacony został jej asortyment.

– Od kilku lat na czas wakacji stawiamy nad Bałtykiem sklepy sezonowe, w tym roku uruchomiliśmy pilotażowo mobilną Żabkę obecną na koncertach i targach. W kilku miastach funkcjonują już nasze bezobsługowe Żappka Store, które umożliwiają dokonanie zakupów nawet w kilka sekund bez kontaktu ze sprzedawcą. Uruchomienie pierwszej, pilotażowej Żabki na stacji benzynowej to kolejny krok w kierunku zapewnienia klientom jak największego komfortu zakupów, a franczyzobiorcom unikalnych lokalizacji, generujących dużą liczbę klientów i odpowiednie obroty – powiedział Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Stacja, na której Żabka otwiera swój pierwszy sklep w ramach projektu, należy do sieci Rakieta – nowej na rynku sieci kameralnych stacji paliw, oferującej tankowanie tradycyjne i bezobsługowe. Stacje powstają na zagospodarowanych terenach, a ich właścicielem jest firma AFS (Automotive Fuels Services Sp. z o.o.).

– Lokalizacje sklepów to jeden z kluczowych aspektów wpływających na decyzje zakupowe klientów, dlatego nieustannie pracujemy nad tym, by były one jak najefektywniejsze i spełniały ich oczekiwania. Rakieta to stacje bezobsługowe, lokalne, które w naturalny sposób mogą być ofertowo uzupełnione przez Żabki – powiedział Waldemar Lisiewicz, dyrektor ekspansji Żabka Polska.

– Cieszę się na współpracę z Żabką. To duży brand, cieszący się dobrą renomą i gwarantujący lubianą przez klientów ofertę. Jestem pewien, że sklepy Żabka na stacjach Rakieta to będzie strzał w dziesiątkę – skomentował współpracę Jerzy Gąsiorowski, Prezes Automotive Fuels Services.