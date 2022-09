Żabka Eko Smart to kontynuacja i jednocześnie połączenie projektów realizowanych przez firmę od 2020 roku. Wtedy to właśnie w Warszawie uruchomiono pierwszy sklep w 100 proc. zasilany zieloną energią. Kolejnym krokiem było uruchomienie w kwietniu 2022 r. Żabki Smart w Poznaniu, w której testowane są rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorców oraz zatrudnianych przez nich osób.

Żabka Eko Smart jest wręcz naszpikowana innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi opartymi na sztucznej inteligencji, które współpracują z obsługą sklepu. "Komunikują się" one z franczyzobiorcą i sprzedawcami oraz "wykonują" niektóre czynności w placówce. Prowadzenie takiego sklepu jest bardzo intuicyjne oraz produktywne dla franczyzobiorców – powiedział w trakcie przedpremierowego pokazu sklepu Adam Manikowski , wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Polska .

Pierwsza Żabka Eko Smart zlokalizowana będzie w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2. Wkrótce sieć planuje uruchomienie jeszcze trzech tego typu sklepów, w różnych częściach kraju. Żabka Eko Smart wpisuje się w strategię Grupy Żabka, która kładzie szczególny nacisk na troskę o środowisko naturalne, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do końca 2025 r. oraz zredukowanie intensywności emisji w sklepach o 70 proc. do końca 2026 r., a także podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z siecią.

Już kilka lat temu zdefiniowaliśmy w Żabce naszą strategię ESG, w której – w ramach filaru czwartego Zielona Planeta – skupiamy się głównie na dwóch obszarach: dekarbonizacji oraz cyrkularności. W celu ograniczania śladu węglowego w całym naszym łańcuchu wartości (czyli dekarbonizacji), wykorzystujemy np. zieloną energię, zielony transport oraz innowacyjne rozwiązania sklepowe przyczyniające się do redukcji emisji. Równie ważna jest dla nas cyrkularność, czyli gospodarka obiegu zamkniętego. Prezentując nowe rozwiązania sklepowe, zachęcamy także klientów do pozyskiwania zupełnie innych doświadczeń zakupowych. Liczymy, że w ten sposób dodatkowo zasiejemy w nich ciekawość i zachęcimy do proekologicznych działań – mówiła Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich, Grupa Żabka.