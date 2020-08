Żabki w drodze na plażę

Sklepy sezonowe obowiązuje reżim sanitarny oraz wszelkie regulacje związane z zachowaniem bezpieczeństwa wśród klientów, które zostały wdrożone w całej sieci Żabka.

Sklepy sezonowe Żabki to nie tylko wygoda dla turystów w codziennych zakupach spożywczych w czasie urlopu , ale także możliwość dodatkowego rozwoju i przychodu dla franczyzobiorców, którzy na co dzień prowadzą sklep w standardowych lokalizacjach. Żabka zapewnia im pawilon wraz z całym wyposażeniem i umożliwia prowadzenie takiego punktu zgodnie ze standardami sieci. Franczyzobiorcy, jako niezależni przedsiębiorcy, samodzielnie podejmują decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników, w tym rekrutacji oraz ewentualnych benefitów.

– Sklepy sezonowe prowadzę od 4 lat. Największym wyzwaniem stojącym przed franczyzobiorcą prowadzącym taki sklep jest dobranie odpowiedniej załogi. Sklep sezonowy wymaga znacznie większej liczby osób na zmianie oraz sprawnej obsługi klienta – mówi Ewa Zdanowicz, franczyzobiorczyni prowadząca dwa sklepy sezonowe w Jarosławcu.

Franczyzobiorcy podkreślają, że w czasie tegorocznych wakacji klienci zwracają dużą uwagę na czystość sklepu, dostępność środków ochrony oraz zabezpieczenie kasjerów.

Modułowe placówki to komfortowe i bezpieczne punkty handlowe, w pełni klimatyzowane, dzięki czemu klienci mogą wygodnie zrobić w nich codzienne, szybkie zakupy np. w drodze na plażę czy podczas spaceru. W sklepach sezonowych zwiększono liczbę dostaw – są one realizowane dwa razy dziennie, od poniedziałku do niedzieli. Takie rozwiązanie pozwala na zapewnienie pełnej dostępności oferty asortymentowej dla klienta. Sklepy te są czynne w standardowych godzinach, między 6:00 a 23:00 i będą funkcjonowały do września.