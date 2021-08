Zaczynali od najmniejszej kawiarni w Polsce, teraz weszli do Manufaktury

Dobro&Dobro Cafe to europejska sieć kawiarni, która zapoczątkowała swoją historię od… najmniejszej kawiarni w Polsce - wpisanej do księgi rekordów.

W menu znajdują się nie tylko klasyczne kawy, ale także kawowe wariacje, lemoniady i napoje typu shake. Do tego smaczne śniadania, desery oraz lunche.

Punkt w Manufakturze usytuowany jest w Qulinarium, czyli strefie, gdzie w jednym miejscu można znaleźć ponad trzynaście różnych kuchni świata, a także wpaść po kawę na wynos.

Wyspa jest kraftową realizacją konceptu kawiarni Dobro&Dobro Cafe, wykonaną w stylu loftowym, w ciepłym pomarańczowym kolorze, który jest symbolem firmy i oznacza… dzielenie się dobrem. Z tego powodu koncepcja marki idealnie wpisuje się w refurbishment dawnego food courtu, a dzisiejszego Qulinarium Manufaktury znajdującego się na pierwszym piętrze centrum.

– Wyspa w Manufakturze jest jedynym naszym punktem w galerii handlowej. To dla nas cenne doświadczenie w rozwoju sieci Dobro&Dobro. W przyszłości chcielibyśmy pojawić się w innych centrach, nie tylko w Polsce – mówi Liudmyla Sokalska, przedstawicielka Dobro&Dobro. - Zdecydowaliśmy się na otwarcie punktu w Manufakturze, ponieważ jest to miejsce, które ciągle się rozwija oraz dostosowuje się do nowych tendencji biznesowych - dodaje.

Lokal czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10-22, a w niedziele w godzinach 10-21. W niedziele niehandlowe kawiarnia działa w godzinach 12-20.