Zadig&Voltaire z pierwszym w Polsce salonem w warszawskim Klifie

Na przestrzeni ostatnich tygodni do grona najemców Domu Mody Klif w Warszawie dołączyły nowe marki odzieżowe: Anataka, Zadig&Voltaire, a także Koneser Concept - oferujący ekskluzywne elementy wyposażenia kuchni i domu.

Nowi najemcy stanowią uzupełnienie oferty premium Domu Mody Klif, w której dostępnych jest aktualnie ponad 100 marek.

Nowi najemcy wynajęli w warszawskim Klifie lokale o powierzchni ponad 350 mkw.

- Dom Mody Klif jest marką rozpoznawalną zarówno wśród klientów, ale - co równie istotne z naszej perspektywy - wśród najemców. Cieszymy się, że zainteresowanie naszą lokalizacją nie słabnie, mimo niesprzyjającego okresu z jakim mierzy się nasza branża. Równocześnie mam nadzieję, że zarówno Anataka, Zadig&Voltaire jak i Koneser Concept zyskają wielu nowych i wiernych klientów w Klifie – podsumowuje Magdalena Popiołek, AssociateAsset Services EMEA w Cushman&Wakefield.

Anataka to autorska polska marka odzieżowa, założona przez Annę Banasiak. Ubrania projektowane są w Łodzi, a szyte etycznie w lokalnych szwalniach. Marka tworzy rzeczy głównie z polskich dzianin i tkanin pochodzących z Europy. Anataka powstała w 2012 roku z chęci robienia czegoś wyjątkowego oraz czystego w swych intencjach. Marka narodziła się podczas rozmowy przyjaciółek – wspierających się i rozumiejących potrzeby kobiet silnych i nowoczesnych. Nazwa jest wyrazem kobiecego wsparcia. W wolnym tłumaczeniu oznacza „Ania chce”, bo to właśnie Ania Banasiak, założycielka, miała marzenie, żeby stworzyć markę ponadczasową.

Zadig&Voltaire w Domu Mody Klif to pierwszy i jedyny sklep tej luksusowej marki na polskim rynku. Powstała w 1997 roku marka Zadig&Voltaire to przede wszystkim proponowane każdego sezonu wysokiej jakości materiały: kaszmir, wełna merino, jedwab, jak i produkty z naturalnej skóry. Styl marki to połączenie kontrastujących elementów oraz kultowych materiałów. Kobieta w wydaniu Z&V jest nowoczesna, zmysłowa i pewna siebie. Ceni swobodę, niewymuszony styl, ale zwraca uwagę na nietuzinkową linię oraz intrygujące detale. Motywami przewodnimi marki są skrzydła, czaszka, piorun, motyl oraz logo Z&V.

Jednocześnie z Domu Domy Klif wyprowadza się popularna marka H&M.