Zakochani zapłacą mniej w galerii Wisła

Otwarta w listopadzie 2008 Galeria Wisła jest centrum handlowo-rozrywkowym zlokalizowanym w płockim regionie. Klienci galerii mogą wybierać z oferty ponad 100 sklepów i punktów usługowych mieszczących się na 4 kondygnacjach.

Powierzchnia całkowita obiektu to 54 tys mkw, z czego powierzchnia handlowa to blisko 23 tys mkw. W Galerii Wisła znajdują się między innymi: TK Maxx, CCC, Piotr i Paweł, Helios, RTV Euro AGD, Douglas, Martes Sport, Smyk, Kazar Studio, New Yorker, Ochnik, Wittchen, Medicine, Unisono, Venezia, Vistula, Wólczanka, Giacomo Conti, Monnari.

Goście mają do swojej dyspozycji 540 miejsc parkingowych. Galerią Wisła zarządza MVGM.