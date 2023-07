W Aura Centrum Olsztyna trwa modernizacja. Zakończył się pierwszy etap prac, w ramach którego część sklepów zwiększyła i unowocześniła lokale.

Kilka marek tymczasowo zmieniło swoją lokalizację, by na jesieni otworzyć swoje salony w ulepszonym, przestrzennym i bardziej komfortowym formacie.

W związku ze zmianami zyskają wszyscy – zarówno najemcy, jak i klienci.

Klienci będą mogli w pełni korzystać z kompleksowej oferty w nowoczesnych i przyjaznych wnętrzach.

W pierwszym etapie modernizacji zostały unowocześnione lub zyskały większą powierzchnię w nowych lokalizacjach sklepy takie jak: Plums, Rainbow Tours, iDream, Ziaja oraz Monnari. W czerwcu marka Yves Rocher przeniosła się do nowego salonu, Quiosque zajęło lokal na parterze naprzeciwko Douglasa, a Grey Wolf zagościł na wprost salonu iDream. Zmianę oznaczeń przeszło także Pepco.

W pierwszym etapie modernizacji zostały unowocześnione lokale w Aura. Fot. Mat. pras.

Każdy etap prac w Aura Centrum Olsztyna jest starannie przygotowany oraz realizowany, dlatego zawsze można liczyć tu na dobry nastrój podczas zakupów. Klienci i najemcy są powiadamiani o zmianach, dzięki regularnej kampanii informacyjnej. Przebudowa wymaga zapewniania bieżącej działalności sklepów w całej nieremontowanej części, a ponadto zaplanowania komfortowego poruszania się w przestrzeniach galerii oraz dotarcia z informacją o zmianach do odwiedzających galerię. Istotne jest także zadbanie o bezpieczeństwo, w związku z czym wszystkie prace prowadzone są w nocy, a przestrzeń remontowa jest odgrodzona i odpowiednio oznaczona.

Marka Douglas zdecydowała się na 100-procentową modernizację w Aurze. Dzięki temu jest to największy salon w Olsztynie. Najnowszy koncept łączy ponadczasową klasykę z nowoczesnością, dlatego w nowej odsłonie perfumerii dominuje kolorystyka złota, bieli i czerni. W elegancko, a zarazem innowacyjnie zaaranżowanym wnętrzu, wykorzystano liczne rozwiązania multimedialne. Nowością jest specjalna strefa SPA oraz szeroki asortyment do pielęgnacji włosów. Dla fanów makijażu przygotowano nie tylko prezentacje najbardziej poszukiwanych marek, ale również stanowiska makijażowe. Flagowy salon Douglas w Olsztynie oferuje również największy wybór perfum, w tym najbardziej wyszukane, selektywne zapachy niszowe zaprezentowane w specjalnej strefie.

Douglas w Olsztynie. Fot. Mat. pras.

Aura Centrum Olsztyna zmienia się na lepsze, bo tego wymaga nieustająca troska o klienta i najemców. W zgodzie z obecnymi trendami rozwijamy naszą ofertę w oparciu o stale badane potrzeby rynkowe. Znane i cenione marki w dobrze zaaranżowanych wnętrzach, z dobrą ekspozycją zagwarantują naszym klientom nie tylko dobry nastrój podczas zakupów, a pozytywne doświadczenie dobrej jakości zostanie z nimi na dłużej i chętniej do nas wrócą –podkreśla Anna Gospodarek, Dyrektorka Aura Centrum Olsztyna, NEPI Rockcastle.

Aktualnie trwa przebudowa pasażu na poziomie +2. Jesienią w wyniku modernizacji i dostosowania pomieszczeń do najnowszych konceptów sklepów CCC, Ochnik oraz Sinsay Aura dołączy do grona liderów w branży udostępniających tak komfortowe i nowoczesne przestrzenie sprzedażowe.

Salon CCC w nowej odsłonie wpisze się w model sprzedaży wielokanałowej, realizowany z sukcesem w całej Polsce. W obszarze sklepu zamontowane zostaną tablety z dostępem do pełnej oferty online, umożliwiające zamówienie z dostawą do domu. Przy witrynie znajdować się będzie strefa eobuwie.pl z dostępną pełną ofertą multibrandu oraz unikatową usługą esize.me, która polega na interaktywnym dobieraniu odpowiedniego rozmiaru obuwia – poprzez skan 3D stopy na specjalnym urządzeniu. Dzięki temu klient pozna perfekcyjnie pasujący mu rozmiar i od razu będzie mógł znaleźć idealne buty dla siebie. Przestrzeń sklepu zostanie podzielona na „pokoje” – strefę damską, męską dziecięcą i sportową. Całość zajmie 823 mkw.

W nowej aranżacji na powierzchni 1034,62 mkw. otworzy się także marka Sinsay. Będzie to pierwszy i największy salon w Olsztynie z asortymentem dla całej rodziny i modowymi inspiracjami dla każdego w atrakcyjnych cenach. Co ciekawe, oferta obejmie również elementy wyposażenia wnętrz, które pozwolą stworzyć stylowe i przytulne przestrzenie, a także linie kosmetyków do makijażu i pielęgnacji, pozwalające zadbać o siebie kompleksowo. Wystrój wnętrza sklepu będzie bazował na jasnych i subtelnych kolorach, stanowiących idealne tło dla energetycznych i barwnych kolekcji marki.

Salon Ochnik tymczasowo został przeniesiony nieopodal Dealz na poziomie +2, natomiast docelowo na jesieni zagości w zmodernizowanym pasażu na powierzchni 433 mkw. Całość zostanie zaprojektowana według najnowszej koncepcji „Shop in shop – OCHNIK Accessories”, zakładającej otwieranie tzw. dwusalonów – sklepów odzieżowych z wyraźnie wyodrębnioną częścią galanteryjną. W związku z tym sklep będzie miał dwa wejścia prowadzące do dwóch odrębnych stref. W pierwszej, głównej części salonu umieszczona zostanie kolekcja odzieży, okryć wierzchnich i obuwia, uzupełniona dodatkami odzieżowo-galanteryjnymi. Druga część salonu to OCHNIK Accessories, gdzie dostępne będą torebki, torby, teczki, portfele, a także akcesoria bagażowe oraz nowoczesne walizki podróżne, umieszczone na specjalnie zaprojektowanym module meblowym z oświetleniem typu LED.

Wszystkie prace związane za modernizacją w Aura Centrum Olsztyna zostaną zakończone na jesieni tego roku. Generalnym wykonawcą jest firma JSPS Sp. z o.o. z Białegostoku.

